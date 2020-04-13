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Cadillac запускает новый сервис онлайн-покупки автомобилей

Москва, 13.04.2020
Cadillac запускает новый сервис онлайн бронирования и покупки автомобилей. С его помощью любой клиент, независимо от места проживания и нахождения, сможет забронировать свой Cadillac, сэкономив время на выбор автомобиля нужного цвета и комплектации и сохранив при этом все преимущества и стандарты качества обслуживания премиальных автомобилей в сети официальных дилерских центров Cadillac.
#Авто
  • Cadillac запускает новый сервис онлайн-покупки автомобилей

Также на данный момент в связи с текущей ситуацией в России  в Cadillac  принято решение не повышать цены и сохранить основные  акции на  автомобили сервиса онлайн-покупки.  

Новый сервис онлайн-покупки позволяет каждому посетителю сайта cars.cadillac.ru найти подходящую модель Cadillac, имеющуюся в наличии в официальных дилерских центрах в России, и забронировать автомобиль в желаемой комплектации в любое удобное время. Бронирование осуществляется мгновенно.

Сервис онлайн-покупки Cadillac построен по принципу удобного онлайн-магазина, где можно сравнить разные модели и комплектации, увидеть детальные изображения интерьера и экстерьера каждого автомобиля, подробно изучить и сравнить комплектацию выбранного автомобиля и забронировать его у официального дилера на срок до 5 дней до внесения полной суммы, оставив предоплату на сайте в размере 30,000 рублей. Выбранный автомобиль уже будет ждать своего владельца в дилерском центре. Информация об автомобилях Cadillac учитывает условия всех актуальных специальных предложений и программ кредитования от компании General Motors Россия.

На автомобили, приобретенные через новый онлайн сервис распространяются все привилегии для владельцев Cadillac, обеспечивая премиальный клиентский сервис и качество обслуживания. Каждый клиент становится обладателем эксклюзивного пакета услуг от компании Prime – лидера в области премиального консьерж-сервиса. В формате 24/7 персональные ассистенты Prime помогают владельцам Cadillac в решении самых разнообразных задач: от бронирования ресторанов до организации мероприятий. Кроме того, круглосуточно на связи операторы диспетчерского центра Cadillac Assistance, которые готовы оказать помощь и содействие при возникновении любой неисправности на дорогах России и Европы.  Гарантия на автомобили составляет 3 года или 100 000 км пробега.

В ближайшее время клиентам будет доступен онлайн расчет кредитных и страховых предложений, а также предварительная оценка своего автомобиля для сдачи официальному дилеру в трейд-ин.

Безопасность всегда была и остается главным приоритетом компании General Motors. Поэтому уже более 100 лет  бренд посвящает каждое мгновение тому, чтобы совершенствоваться и использовать инновационные технологии на благо своих покупателей. В текущей непростой ситуации Cadillac призывает всех оставаться дома и по максимуму использовать актуальные онлайн инструменты, призванные обеспечить привычный кофморт и удобство в новом формате.  #stayhomeincadillac

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