Европе удалось замедлить распространение коронавируса

Общее количество зараженных коронавирусом, по данным университета Джона Хопкинса, превысило отметку 1,85 млн человек (1850527). На всей планете от COVID-19 скончались 114245 человек. Тем не менее, европейские власти начинают искать безопасные способы ослабления ограничений, которые душат экономику континента. Аналитикам еще предстоит подсчитать, во что обойдется континентальной экономике пандемия, но уже известно, что глобальной экономике она будет стоить порядка 5 триллионов долларов.

Что касается Европы, то многие экономисты сходятся во мнении, что в ней рецессия будет сильнее, чем в остальных регионах планеты. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос считает, что европейская экономика едва ли восстановится раньше 2022 года.

Тем не менее, и в темном царстве Старого Света появился пока еще слабый лучик света. В трех европейских странах – Италии, Испании и Франции, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19, зафиксировано замедление распространения эпидемии. Из Рима пришло сообщение о самом низком суточном количестве летальных исходов более чем за три недели - 431. Снизился рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Испании – 619 смертей и 4167 новых больных, а во Франции зафиксировано самое низкое количество смертельных случаев с 29 марта – 315.

«Пик первой большой волны эпидемии начал ослабевать,- уверен руководитель отделения инфекционных болезней в миланской больнице Сакко Массимо Галли.- Ситуация начинает улучшаться, потому что меньше больных нуждается в койках в палатах интенсивной терапии».

По словам испанского премьера Педро Санчеса, усилия десятков миллионов испанцев, остающихся дома уже четыре недели, не пропали даром. Они помогли замедлить распространение вируса.

С сегодняшнего дня – 13 апреля на полуострове начинают готовиться к возобновлению работы ряд строительных компаний и предприятий тяжелой промышленности.

Санчес подчеркнул, что самое главное сейчас не торопиться и не потерять успехи, достигнутые благодаря громадным лишениям простых испанцев. Поэтому ослабление ограничений, которое начнется в течение ближайших двух недель, будет проходить очень медленно и осторожно.

Французы ждут в понедельник, 13 марта, обращения к нации президента Эмманюеля Макрона. Как сообщает издание Le Journal du Dimanche, президент скорее всего объявит о продлении карантинных мер еще на месяц, как минимум до середины мая.

Тем не менее, французские медики отмечают, что уже четвертый день кряду стабилизировалось количество больных в реанимации. Сейчас их 6845.

«Похоже, мы приближаемся к вершине плато,- считает руководитель Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон.- Тем не менее, болезнь распространяется очень активно, поэтому нам ни в коем случае нельзя расслабляться».

По крайней мере, не ухудшается ситуация и в Германии, где уже три дня подряд фиксируется снижение роста числа случаев заражения. В воскресенье численность больных увеличилась на 2537 человек и достигла 123016. В субботу статистика по новым случаям инфицирования была почти на три сотни хуже – 2821.

Сложная обстановка сохраняется в Великобритании. Медики предупреждают правительство, что королевство рискует выйти на первое место в Европе по уровню смертности от коронавируса. На выходных количество летальных исходов превысило 10 тысяч.

Великобритания отстает от остальных крупных европейских стран по развитию пандемии и худшее, судя по всему, для британцев еще впереди. Впрочем, и с туманного Альбиона пришла обнадеживающая новость – после трех суток, проведенных в реанимации, выписан из больницы британский премьер-министр Борис Джонсон, который поначалу не принял угрозу от коронавируса всерьез.