G20 готова предоставить бедным странам отсрочку по выплате долгов

Двадцатка наиболее развитых стран (G20) близка к заключению соглашения по отсрочке выплат по долгам для самых бедных стран планеты на 6-9 месяцев, сообщают Financial Times (FT) со ссылкой на людей, занимающихся этим соглашением. Окончательно соглашение планируется согласовать на видеоконференции министров финансов и глав центробанков стран-членов G20, которая должна состояться 15 апреля.

Накануне папа Франциск призвал на пасхальной проповеди простить самым бедным странам их долги, а на прошлой неделе некоммерческая организация Jubilee Debt Campaign призвала к списанию долгов с самых бедных государств планеты, чтобы в них в разгар пандемии коронавируса COVID-19 не начался хаос.

«Приостановка выплаты долгов, к которой призывают МВФ и Всемирный банк,- говорит директор Jubilee Debt Campaign Сара-Джейн Клифтон,- сэкономит сейчас деньги, но на самом деле она никак не поможет решить проблему резкого роста долгов».

Клифтон призывает к немедленному списанию долгов 69 наиболее бедных государств планеты, подлежащих выплате в этом году. Такое списание даст этим странам в 2020 г. как минимум 25 млрд долларов, которые будут потрачены на борьбу с коронавирусом. Если же «долговой юбилей» распространить и на 2021 год, то сумма вырастет до 50 миллиардов.

Идея списания долгов беднейших стран с появлением пандемии коронавируса COVID-19 обрела очень большую популярность. Поиски в интернете термина «долговой юбилей» сейчас достигли максимума с конца 2012 года.

Большая часть бедных стран с высокими долгами находится вдоль линии прохождения железной дороги китайского проекта «Один пояс, один путь». Не удивительно, что Китай вместе с 22 крупнейшими –странами-кредиторами, входящими в Парижский клуб, по словам его президента Одиль Рено-Бассо, участвуют в переговорах с G20 по предотвращению долгового кризиса.

«Все кредиторы должны согласиться с ключевыми параметрами,- сказала она.- Тем не менее, все равно не обойтись без двусторонних дискуссий между кредитором и должником. В этой схеме может участвовать и Китай. Китайцы – одни из главных участников в решении этой проблемы. Думаю, они тоже будут участвовать в соглашении».

К призывам предотвратить дефолт по выплатам беднейших стран при помощи отсрочки выплат, но не списать их присоединился и Институт международных финансов (IIF).

Судя по всему, пишут FT, в соглашении будут учтены только долги перед правительствами стран-кредиторов, потому что власти не могут заставить участвовать в нем частных кредиторов.

Судя по всему, планета подошла к окончанию десятилетнего монетарного эксперимента, при котором борьба со слабым ростом или нестабильностью не без успеха проходила благодаря программам количественного смягчения (QE). Сейчас шансов на то, что QE вновь поможет, очень мало.

«Количественное смягчение не решит эту проблему (задолженность бедных стран),- сказал недавно пресс-секретарь фонда Tressis Gestión Дэниель Лакалль.- Не решат ее и свопы. Эту проблему в состоянии решить только «долговой юбилей» или же списания и дефолты на многие триллионы долларов».