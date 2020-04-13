Вход/Регистрация Подписка

Что делать, брат?

Москва, 13.04.2020
Согласно прогнозу ВЭБа, доходы россиян в течение второго квартала 2020 года могут упасть на 17,5%. Аналитики отмечают совершенно новый экономический ландшафт, на фоне которого это будет происходить, добавляя, что прогноз был сделан еще до новой сделки ОПЕК+ с ее масштабным сокращением нефтяного экспорта.
#Доходы населения
#Коронавирус
#Нефть
#Экономический кризис
#Экономика
  • Что делать, брат?

Данила Багров/Сергей Бодров мл.

Ratnik.tv

Самоизоляция может продлиться до середины июня

Институт исследований ВЭБ.РФ опубликовал прогноз, согласно которому российский ВВП во втором квартале 2020 года может обвалиться на 18%, а реальные доходы населения – на 17,5%. Как сообщает РБК со ссылкой на текст документа «Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры», причинами такого падения индикаторов станут самоизоляция населения и обвал цен на нефть.

Антикризисный пакет мер поддержки бизнеса и населения в России составит 0,7–1,2% ВВП, приводит оценки Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. По итогам 2020 года сокращение ВВП составит 3,8%, однако в 2021 году экономику ждет быстрое V-образное восстановление: российский ВВП в следующем году вырастет на 4–4,8%. Этот сценарий предполагает, что в 2020 году будет реализован весь пакет антикризисных мер. Он позволит малому бизнесу начать восстанавливать свою деятельность уже с середины года, а также сработают другие меры поддержки.

Базовый сценарий ВЭБа предусматривает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая 2020 года. Отмена режима самоизоляции населения и снятие жестких карантинных мер в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области возможны с середины июня (срок действия самоизоляции — до 75 дней), в других регионах — с середины мая (до 45 дней).

По прогнозам ВЭБа, цены на нефть поднимутся до 51 доллара за баррель в 2021 году, а к 2023 году достигнут 60 долларов. Но в базовом сценарии развития ситуации с коронавирусом, по итогам 2020 года сильнее всего из отраслей пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного питания (−22,2%), культура и спорт (−21,2%), транспорт (−10,6%), оптовая и розничная торговля (−4,3%).

При этом реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться по итогам года на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года; уровень безработицы в 2020 году рискует подскочить до 7% после 4,7% в 2019 году. Пик безработицы прогнозируется на второй квартал, когда ожидается увеличение числа потерявших работу россиян до 10% от экономически активного населения.

Институт ВЭБа еще не все предусмотрел

Кризис, который сейчас начинается в России в результате развития эпидемии коронавируса, будет сравним по масштабам и последствиям с дефолтом 1998 года, только ситуация будет развиваться не настолько быстро, как 20 лет назад, полагает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Во-первых, объясняет он, бросается в глаза, как четко коррелируются цифры падения экономики и реальных доходов с экспортными поставками нефти.

В первом квартале текущего года экспорт нефти сократился на 17%, нефтепродуктов – на 20%, газовые доходы «Газпрома» (как и цены) – на 50%, указывает эксперт. Учитывая, что в результате сделки ОПЕК+ наша страна сократит почти половину экспортных поставок нефти, при этом еще и по чрезвычайно низким ценам, снижение нефтегазовых доходов также может вырасти до 50%.

Это означает и сокращение ВВП на 20-30%, уверен Павел Сигал. Реальные доходы населения вследствие потери рабочих мест и безработицы сократятся на 25%. Для сравнения: в год дефолта (1998-й) – объем промышленного производства в России снизился на 2,5%, продукции АПК – на 3%. Реальные доходы населения всего за месяц (с августа по сентябрь 1998 г.) рухнули на 31,1%, уровень безработицы вырос до 11,5% (8,39 млн человек).

Сейчас возможна примерно такая же ситуация, только более растянутая по времени: рост безработицы, снижение доходов большинства наших граждан, рост курса рубля, дефицит бюджета и сокращение социальных расходов. Вследствие резкого падения доходов населения может произойти рост неплатежей по кредитам и услугам ЖКХ, добавляет Павел Сигал. Падение потребительского спроса станет серьезным негативным фактором, поэтому восстановление экономики может начаться после роста доходов граждан.

Удар по экономике и уровню жизни людей беспрецедентен в новом тысячелетии, соглашается главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Уменьшение ВВП на 18% сравнимо разве что с 1992 годом, когда он снизился на 14,5%, но в целом за год. Предполагаемое же на 2020 год падение экономики России на 5-6% — примерно такое же, какое было в 1998 году, на 5,3%  в результате памятного дефолта.

Прогнозируемое ВЭБом уменьшение реальных располагаемых доходов населения на 17,5% во втором квартале и 6,5% в 2020 году в целом, сравнимо с многолетним их сокращением после кризиса 2014 года, добавляет аналитик. Он уверен, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи мало поможет России. Она выступает лишь как меньшее из зол, но огромное само по себе, с учетом масштаба падения экспорта нефти из России. Даже если цена нефти постепенно поднимется до 40 долларов за баррель, то долларовые доходы России от её экспорта будут такими же, как при 20 долларах c прежними объёмами. Это принципиальная, радикально новая ситуация.

При этом, добавляет Марк Гойхман, нужно учитывать не только цену нефти при прогнозировании экономических последствий, но и объёмы  её продажи за рубеж. Этого не учитывали расчёты ВЭБ, сформированные до решения ОПЕК+. Таким образом, в реальности проявления и последствия  кризиса могут быть намного тяжелее его прогноза, заключает эксперт.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Прогноз для банков изменен на негативный
    Агентство Fitch ухудшило прогнозы по рейтингам ряда банков из-за потенциальных убытков в результате пандемии и падения цен на нефть
  2. 190 млн рублей за жизнь
    Как семья Кешишянц борется за дочь
  3. На рынке нефти что-то назревает
    ОПЕК+ может возродиться в новом формате. К сокращению добычи нефти могут примкнуть Норвегия, Бразилия и даже США. Но пока не преодолены, и даже вспыхнули с новой силой разногласия между главными участниками этого соглашения — Саудовской Аравией и Россией
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама