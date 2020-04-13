Что делать, брат?

Самоизоляция может продлиться до середины июня

Институт исследований ВЭБ.РФ опубликовал прогноз, согласно которому российский ВВП во втором квартале 2020 года может обвалиться на 18%, а реальные доходы населения – на 17,5%. Как сообщает РБК со ссылкой на текст документа «Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры», причинами такого падения индикаторов станут самоизоляция населения и обвал цен на нефть.

Антикризисный пакет мер поддержки бизнеса и населения в России составит 0,7–1,2% ВВП, приводит оценки Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. По итогам 2020 года сокращение ВВП составит 3,8%, однако в 2021 году экономику ждет быстрое V-образное восстановление: российский ВВП в следующем году вырастет на 4–4,8%. Этот сценарий предполагает, что в 2020 году будет реализован весь пакет антикризисных мер. Он позволит малому бизнесу начать восстанавливать свою деятельность уже с середины года, а также сработают другие меры поддержки.

Базовый сценарий ВЭБа предусматривает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая 2020 года. Отмена режима самоизоляции населения и снятие жестких карантинных мер в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области возможны с середины июня (срок действия самоизоляции — до 75 дней), в других регионах — с середины мая (до 45 дней).

По прогнозам ВЭБа, цены на нефть поднимутся до 51 доллара за баррель в 2021 году, а к 2023 году достигнут 60 долларов. Но в базовом сценарии развития ситуации с коронавирусом, по итогам 2020 года сильнее всего из отраслей пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного питания (−22,2%), культура и спорт (−21,2%), транспорт (−10,6%), оптовая и розничная торговля (−4,3%).

При этом реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться по итогам года на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года; уровень безработицы в 2020 году рискует подскочить до 7% после 4,7% в 2019 году. Пик безработицы прогнозируется на второй квартал, когда ожидается увеличение числа потерявших работу россиян до 10% от экономически активного населения.

Институт ВЭБа еще не все предусмотрел

Кризис, который сейчас начинается в России в результате развития эпидемии коронавируса, будет сравним по масштабам и последствиям с дефолтом 1998 года, только ситуация будет развиваться не настолько быстро, как 20 лет назад, полагает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Во-первых, объясняет он, бросается в глаза, как четко коррелируются цифры падения экономики и реальных доходов с экспортными поставками нефти.

В первом квартале текущего года экспорт нефти сократился на 17%, нефтепродуктов – на 20%, газовые доходы «Газпрома» (как и цены) – на 50%, указывает эксперт. Учитывая, что в результате сделки ОПЕК+ наша страна сократит почти половину экспортных поставок нефти, при этом еще и по чрезвычайно низким ценам, снижение нефтегазовых доходов также может вырасти до 50%.

Это означает и сокращение ВВП на 20-30%, уверен Павел Сигал. Реальные доходы населения вследствие потери рабочих мест и безработицы сократятся на 25%. Для сравнения: в год дефолта (1998-й) – объем промышленного производства в России снизился на 2,5%, продукции АПК – на 3%. Реальные доходы населения всего за месяц (с августа по сентябрь 1998 г.) рухнули на 31,1%, уровень безработицы вырос до 11,5% (8,39 млн человек).

Сейчас возможна примерно такая же ситуация, только более растянутая по времени: рост безработицы, снижение доходов большинства наших граждан, рост курса рубля, дефицит бюджета и сокращение социальных расходов. Вследствие резкого падения доходов населения может произойти рост неплатежей по кредитам и услугам ЖКХ, добавляет Павел Сигал. Падение потребительского спроса станет серьезным негативным фактором, поэтому восстановление экономики может начаться после роста доходов граждан.

Удар по экономике и уровню жизни людей беспрецедентен в новом тысячелетии, соглашается главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Уменьшение ВВП на 18% сравнимо разве что с 1992 годом, когда он снизился на 14,5%, но в целом за год. Предполагаемое же на 2020 год падение экономики России на 5-6% — примерно такое же, какое было в 1998 году, на 5,3% в результате памятного дефолта.

Прогнозируемое ВЭБом уменьшение реальных располагаемых доходов населения на 17,5% во втором квартале и 6,5% в 2020 году в целом, сравнимо с многолетним их сокращением после кризиса 2014 года, добавляет аналитик. Он уверен, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи мало поможет России. Она выступает лишь как меньшее из зол, но огромное само по себе, с учетом масштаба падения экспорта нефти из России. Даже если цена нефти постепенно поднимется до 40 долларов за баррель, то долларовые доходы России от её экспорта будут такими же, как при 20 долларах c прежними объёмами. Это принципиальная, радикально новая ситуация.

При этом, добавляет Марк Гойхман, нужно учитывать не только цену нефти при прогнозировании экономических последствий, но и объёмы её продажи за рубеж. Этого не учитывали расчёты ВЭБ, сформированные до решения ОПЕК+. Таким образом, в реальности проявления и последствия кризиса могут быть намного тяжелее его прогноза, заключает эксперт.