Коронавирус не остановил «Северный поток — 2»

Как заявил в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1» глава Минэнерго Александр Новак, до завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось совсем немного времени. В министерстве уверены, что проект будет успешно реализован.

«Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован», — слова Александра Новака.

Ранее проект столкнулся с проблемами. После того, как он попал под санкции США, швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для «Северного потока — 2», приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте. Глава «Газпрома» Алексей Миллер тогда сообщил, что трубопровод будет достроен — технологических препятствий, для преодоления которых потребовалась бы помощь извне, нет.

Пандемия коронавируса и вытекающие из нее экономические последствия для всего мира на несколько месяцев затмили собой все другие важные энергетические и экономические темы, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Исключение — только ситуация с мировыми ценами на нефть, стремительно упавшими из-за неразберихи в ОПЕК и сопричастными странами. По «Северному потоку — 2» заметных новостей нет с декабря прошлого года. Поэтому вряд ли можно дать точные оценки — встал ли проект на паузу полностью или сейчас проводятся работы для создания и апробации необходимых технологий, чтобы проложить недостающие элементы единой подводной трубопроводной системы.

Как напоминает аналитик, к моменту, когда Allseas прекратила работы, проект был построен на 93% из всех 1224 км по каждой из двух ниток, а необходимый для завершения участок для прокладки труб находится в территориальных водах Дании, которая как будто намерено откладывала выдачу разрешения. Известно, что у «Газпрома» есть единственное судно-трубоукладчик — «Академик Черский», которое способно функционировать на таких глубинах, где работала Allseas. Но сложность в том, что российские специалисты не имеют опыта работы по прокладке труб такого типа, и у самого судна нет соответствующего оборудования. Это означает, что необходимо время для разработки технологий и для модернизации «Академик Черский».

В середине марта, продолжает эксперт, появилась информация что судно, еще в начале года находившееся на Дальнем Востоке, располагается в западной части Индийского океана и направляется в сторону Мозамбика. Учитывая, что с того момента прошел почти целый месяц, можно предположить, что судно вполне могло достичь конечной точки пути, и в текущий момент проходит модернизацию.

«Между тем, – говорит Алексей Антонов, – оценивать и давать прогнозы, когда оно сможет приступить к работам, мы бы не спешили — этого, скорее всего, никто сказать не может. Именно поэтому так важно говорить о том, что проект будет завершен, но когда – вопрос остается открытым. США и остальные противники проекта уверены, что этого не произойдет, европейские союзники и российские коллеги уверены в обратном, и мы, конечно, склонны также ко второму варианту».

Возможно, из-за сложной обстановки в мире и невозможности быстро создать собственные технологии, проект действительно сможет быть завершен только в 2021 году. И это не самый плохой вариант, так как потребность в газе, равно как и в других энергоресурсах, европейская промышленность впервые за долгие годы испытывает на минимуме.

Так или иначе, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, проект будет завершен. Срок начала работы СП2, на который сейчас ориентируется рынок, это — согласно январским комментариям Владимира Путина — первый квартал 2021 года. Есть, как представляется эксперту, весомые микро- и макроэкономические предпосылки для таких прогнозов и оценок. С одной стороны, вопреки краткосрочным финансово-экономическим и социально-политическим шокам, средне- и долгосрочный мировой спрос на энергоресрусы стабильно растет.

Это подтверждает и долгосрочная статистика, и среднесрочные оценки. В мире средний прирост потребления газа составляет 2,6% (г/г) с 2002 года по 2019 год, несмотря на кризис 2008 года и существенное замедление темпов роста, начиная с 2012. Средний рост цен на газ и средняя инфляция — по 3%. Европейское направление бизнеса «Газпрома» — перспективный вектор развития. В целом потребности ЕС в импорте натурального газа вырастут к 2035 году до 407—454 миллиардов кубометров против 322—324 миллиардов кубометров газа сейчас, сообщил «Газпром» со ссылкой на оценки Wood Makenzie и HIS Markit.

Подобные долгосрочные оценки косвенно подтверждают адекватность вышедшей в конце марта – и отразивший влияние «коронакризиса» — статистики смежного с газовым нефтяного рынка, публикуемой ОПЕК, отмечает аналитик. Картель снизил прогноз прироста спроса на нефть в 2020 году, но незначительно, с 1,2% до 0,1%(г/г). Однако, он сохранил прогноз формирования дефицита на рынке во втором полугодии. С учетом решений ОПЕК по ограничению добычи, возможно восстановление цен на нефть к концу года на уровнях выше 55 долларов за баррель. Принимая во внимание устойчивую средне- и долгосрочную корреляцию цен на нефть и газ, такое развитие событий должно транслироваться в повышение цен на газ к отметкам вблизи уровней средины прошлого года.

«Чистая рентабельность "Газпрома" в период сырьевого шока 2014—2015 года была отрицательной только по итогам первого полугодия 2014 года, когда падение цен на газ составило порядка 50%(г/г). Примерно такая же ситуация складывается и в текущем году. По итогам 2020 года ожидаем ухудшения динамики чистой прибыли и выручки компании, которые, по нашим текущим оценкам составят 7 950 млрд руб. и 780 млрд руб. соответственно. Однако воздействие позитивных для цен внешних факторов, связанных со стимулированием экономик США, КНР, Японии, значительно сильнее, чем в 2014—2015 гг., в период предыдущего кризиса на рынке сырьевых деривативов и товарных ресурсов» - говорит Александр Осин.

«Газпром» остается системообразующей компаний для европейского и российского рынка, напоминает эксперт, что является дополнительным фактором, снижающим инвестиции в его проекты. И, испытывая на себе шоки, подобные текущему, компания просто продолжает бизнес, зарабатывает деньги для инвесторов и народа. На основе её долгосрочной стратегии мы ожидаем рост выручки на 70% к 2025 году за счет повышения экспорта в ЕС и КНР и на фоне консервативных (2% — 2,6%(г/г)) прогнозов темпов прироста продаж в странах СНГ.

Ключевые риски, по словам Осина, по-прежнему – как и в период предыдущего шока на товарном рынке и рынке производных инструментов в 2014, 2015 годах — связаны с административным ограничением потребления, регулированием рынка деривативов, политическим давлением на производителей.

Российский трубоукладчик «Академик Черский», который способен достроить «Северный поток — 2» сегодня, 13 апреля, находится на подходе к Сенегалу. Необходимое для работ дооснащение будет проходить или в Калининграде, или Санкт—Петербурге.

Ранее рыночные СМИ сообщали, что «Газпром флот» третий месяц не может провести торги по страхованию этого дооснащения в связи с риском санкций. Однако усиление противодействия дефляционным процессам на нефтяном, газовом рынке и в европейской экономике – это косвенный сигнал усиления заинтересованности потребителей в его реализации в пользу преодоления санкционного давления на проект. Есть, к примеру, опыт Ирана, который поставляет нефть на мировой, европейский рынок вопреки санкциям.