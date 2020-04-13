Курс доллара: спекулянты резко изменили позиции по рублю

Российская валюта уверенно завершила прошедшую неделю благодаря решению стран ОПЕК+, которые в ходе саммита, проходившего в удалённом формате, смогли достичь соглашения о сокращении нефтедобычи.

Так, на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 73,86 руб., потеряв за неделю 3,30 руб. Солидно подешевел и евро. Единая валюта ЕС остановилась на закрытии торгов 10 апреля на отметке 80,85 руб., подешевев с закрытия торгов 3 апреля на 2,46 руб.

В понедельник курс доллара вырос на 2 копейки - до 73,72 руб., курс евро вырос на 10 копеек - 80,83 руб.

При этом на неделе в ожидании итогов встречи ОПЕК+ рубль укреплялся ещё более мощно. Однако к вечеру пятницу немного растерял свои позиции на фоне штиля на мировых валютных площадках, которые не работали в США, в большинстве стран Старого Света, а также в Австралии, Индии и Сингапура из-за празднования Страстной пятницы.

Курс доллара онлайн можно посмотреть здесь

Вечером 12 апреля появилась информация, что ОПЕК+ окончательно согласовал новую сделку. Соглашение, которое подписали 23 государства, будет действовать два года – до 1 мая 2022-го. При этом первые два месяца сокращение добычи «чёрного золота» составит почти 10 млн. баррелей в сутки.

В Кремле прокомментировали это решение, очень позитивно оценив его. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнувший, что в сделке по сокращению нефтедобычи выиграли все.

«Проигравших здесь точно нет, – сказал он. – Есть только выигравшие. Это и страны-производители «чёрного золота», и страны-потребители нефти, и мировая экономика».

При этом Песков подчеркнул, что Вашингтон также заинтересован в новой сделке ОПЕК+, причём не меньше Москвы, особенно в свете избирательной кампании.

«В случае развития экономического кризиса 10 млн граждан США могут лишиться работы, так как предприятия по добыче сланцевой нефти столкнутся с угрозой банкротства. Поэтому забота об этом секторе экономики для Дональда Трампа тоже приобретает приоритетное значение», – резюмировал представитель Кремля.

Но ещё в четверг, после того как стало известно, что с Мексикой не удаётся договориться, мировые цены на «чёрное золото» по итогам закрытия бирж, упали в цене. Так стоимость июньских контрактов сорта Brent на Лондонской бирже составила 31,48 за баррель, потеряв за стуки на 4%. Более солидно просели майские фьючерсы на нефть марки WTI. К закрытию торговой сессии Нью-Йоркской биржи она торговалась по 22 долл. за баррель, подешевев на 9,3%. Напомним, все предыдущие дни «чёрное золото» стремительно дорожало в цене в ожидании переговоров ОПЕК+. В пятницу же торги не проводились.

В свою очередь глава Минэнерго России Александр Новак заявил о том, что неблагополучная ситуация на мировом рынке нефти сохранится ещё долго. По его мнению, выход из сложившейся ситуации на рыке нефти займёт достаточно долгое время.

«Как минимум до конца 2020 года и это в лучшем случае», – осторожно отметил он.

При этом, как считает Дмитрий Полевой из РФПИ, дальнейший рост курс рубля без повышения цен на «чёрное золото», особенно по сорту Urals, будет затруднителен.

«При цене нефти марки Urals в 25 долл. за баррель, российская валюта в паре с долларом вновь скатится в коридор 76,00-82,00 руб. А вот при цене в 30 долл. за баррель, можно ожидать укрепление рубля в диапазоне 71,00-73,00 руб.», – полагает эксперт.

Между тем Андрей Кочетков из «Открытие брокер» заявил, что аппетиты инвесторов к рынку росли не только на фоне новостей о саммите ОПЕК+, но и благодаря американскому регулятору, запустившему дополнительные программы покупки активов на 2,3 трлн долл., в том числе финансирование малого бизнеса.

По его мнению, предоставляемые объёмы новых денег в разы превосходят суммы, которые были выделены на борьбу с ипотечным кризисом 2008−2009 годов.

«Часть этих денег сейчас находит спекулятивный выход, именно поэтому растут аппетиты трейдеров к риску, а российская валюта является сейчас одной из наиболее привлекательных среди всех высокодоходных валют», – пояснил он.

Говоря о ближайших перспективах рубля, Кочетков предположил, что на предстоящей неделе рубль продолжит консолидироваться в коридоре 72,00-75,00.

«Выход из этого диапазона может произойти только при очень существенном изменении мировых цен на нефть, а этого до конца апреля точно не произойдёт», – резюмировал он.

При этом спекулянты в США резко изменили ставки по рублю на отчетной неделе. Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на укрепление рубля увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 7 апреля.