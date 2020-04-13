Названы наиболее востребованные профессии после пандемии коронавируса

Роман Шкут – директор центра занятости населения «Моя работа» – назвал наиболее востребованные профессии после завершения пандемии коронавируса. По его мнению, в ближайшем будущем без работы не останутся специалисты, которые работают онлайн, а также представители рабочих профессий, передаёт сайт «Российской газеты».

При этом, он пояснил, что рынку труда в первую очередь потребуются эксперты в области IT-технологий. А вот экономистов и юристов вытеснят люди со средним специальным образованием, например, слесари и сантехники.

Кроме того, появятся новые профессии, например, в области продовольственной безопасности. Нужны будут не просто агрономы, а специалисты, способные спрогнозировать уровень урожайности

«Поэтому уже сейчас, в режиме самоизоляции можно заняться своим образованием в онлайн, записаться на курсы или тренинги на специализированных сайтах службы занятости», – резюмировал Шкут.

За последние сутки в 62 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 2 588 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 18 328 человек с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 355 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+495 случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+121). Далее следуют Тверская область (+44) и Краснодарский край (+41).

За истекшие сутки от COVID-19 скончались 18 человек, из них 10 – в Москве, в Нижегородской области – 3, в Чечне – 2. Ещё по одному умерли в Подмосковье, Северной Осетии и Мурманской области. Общее число жертв коронавируса в России достигло 148 человек. Всего вылечившихся 1 470 человека.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в столице начнут действовать цифровые пропуска, которые можно оформить уже сейчас. В правительстве Москвы просят жителей города для оформления пропуска пользоваться формой nedoma.mos.ru.