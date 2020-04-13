Подкаст 15-й недели. Что происходит?

На рынке нефти что-то назревает ОПЕК+ может возродиться в новом формате. К сокращению добычи нефти могут примкнуть Норвегия, Бразилия и даже США. Но пока не преодолены, и даже вспыхнули с новой силой разногласия между главными участниками этого соглашения — Саудовской Аравией и Россией
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше