Подкаст 15-й недели. Что происходит?

ОПЕК+ может возродиться в новом формате. К сокращению добычи нефти могут примкнуть Норвегия, Бразилия и даже США. Но пока не преодолены, и даже вспыхнули с новой силой разногласия между главными участниками этого соглашения — Саудовской Аравией и Россией