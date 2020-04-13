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Прогноз погоды: синоптики пообещали резкий перепад температур на этой неделе

Москва, 13.04.2020
  • Прогноз погоды: синоптики пообещали резкий перепад температур на этой неделе

Александр Щербак/ТАСС

Нестабильная климатическая обстановка, которая наблюдается в России с начала года, продержится почти до конца апреля. В частности, по прогнозу синоптиков, на предстоящей неделе Русскую равнину ждут существенные перепады температурного фона.

Погода не неделю в Новосибирской области

Так, очень разнообразную климатическую обстановку в период с 13 по 19 апреля обещают метеорологи жителям Новосибирской области. По прогнозу синоптиков, сначала регион накроет пасмурная погода, однако местами солнце будет прорываться через плотные облака, прогревая воздух до плюс 12-14.

Так, согласно информации «Западно-Сибирского УГМС», сегодня в Новосибирской области было пасмурно, без существенных осадков, а столбики термометров поднимались до плюс 13-14. Во вторник, 14 апреля, также ожидается облачная с прояснениями погода. При этом в темное время суток, по прогнозу синоптиков, градусники покажут всего плюс 1-3. Днём возможно усиление ветра до 15 метров в секунду, а воздух прогреется до плюс 10-12, осадков не предвидится.

Начиная со среды, 15 апреля и до пятницы, 17 апреля включительно климатическая ситуация в Новосибирской области поменяется – прогнозируются мощные ливни и сильный холодный ветер. Дневная температура воздуха составит плюс 9-11, после полуночи возможны заморозки.

К выходным в регионе распогодится. По прогнозу синоптиков, в субботу утром ещё будет всего плюс 1, но буквально с каждым часом столбики термометров станут подниматься на несколько градусов и примерно к 14:00 по местному времени остановятся на отметке плюс 16 в тени. На солнце же и вовсе будет по-летнему жарко – плюс 18. Такая же комфортная погода ожидается в воскресенье, 19 апреля. При этом ни осадков, ни сильного ветра синоптики пока не прогнозируют.

Прогноз погоды на 7 дней в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, температурные качели на предстоящей неделе ожидаются на всей территории Краснодарского края. Например, в столице региона Краснодаре дневной температурный фон с 13 по 17 апреля будет колебаться от плюс 12-14 до плюс 18-20 и обратно. Ночью возможны даже заморозки.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, 15 и 16 апреля в кубанской столице ожидаются дожди, местами сильные. К выходным осадки прекратятся, но будет очень пасмурно, возможно усиление ветра.

Нестабильная погода прогнозируется и на курортах края. Так, в Сочи и Адлере сегодня было солнечно и плюс 14-15; во вторник воздух прогреет до плюс 18, зато станет пасмурно, но дождей не ожидается; в среду столбики термометров поднимутся до плюс 20, возможен сильный дождь и шторм на море. В четверг по-прежнему пасмурно, осадков станет меньше, а воздух остынет до плюс 11. К выходным температурный фон стабилизируется на показателях плюс 14-15, осадков не будет.

Погода на неделю в Волгоградской области

Очень непредсказуемая погода на этой неделе, по прогнозу синоптиков, ожидается в Волгоградской области. Так, только накануне в региональном Управлении МЧС предупреждали жителей региона о заморозках. Сегодня же в области столбики термометров поднимались до плюс 10-13. Завтра станет ещё теплее – на солнце воздух прогреется до плюс 18-20. В среду, 15 апреля пойдёт сильный дождь, при этом в дневные часы температура повысится до плюс 19-21.

Резкое понижение температурного фона, по прогнозу синоптиков, произойдёт в четверг. Уже в ночь на 16 апреля похолодает сразу на 20 градусов – до плюс 1, возможен даже мокрый снег. Днём также ожидается очень некомфортная климатическая обстановка – порывистый ветер, кучевые облака и всего плюс 10-11.

Новый заток тёплого воздуха в регион произойдёт уже в пятницу, 17 апреля. Но атмосферный фронт из Атлантики лишь на двое суток задержится в Волгоградской области – в пятницу и субботу ожидается плюс 17-19. А воскресенье же его сменит холодный циклон из Балтики, который в очередной раз понизит температуру почти до осенних плюс 10.

Прогноз погоды в Москве на 7 дней. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, жителей Москвы на грядущей неделе также ожидает очень переменчивая погода. Но как утверждают метеорологи, такая климатическая обстановка характерна для второй декады апреля.

При этом высокий температурный фон, который сегодня до самого вечера держался в столичном регионе был сформирован под влиянием восточной периферии циклона. Однако уже в ночь на вторник, 14 апреля в Москве и Подмосковье станет вновь холодно – по прогнозу синоптиков, после полуночи столбики термометров опустятся до плюс 1-3. Днём завтра пасмурно, возможны осадки, но при этом будет по-прежнему относительно тепло – плюс 11-12.

А вот в среду, 15 апреля погодные градусники днём покажут плюс 4-6, высока вероятность дождя и мокрого снега. В ночные часы – плюс 1-3, сильный ветер и осадки. До конца недели погода сильно не поменяется – в светлое время суток будет плюс 5-7, ночью плюс 1-3, а осадки продолжат выпадать почти в ежесуточном режиме. 

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