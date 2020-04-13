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Путин: ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону

Москва, 13.04.2020

На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое проходило сегодня в видеорежиме, глава государства Владимир Путин оценил ситуацию с распространением коронавирусу в стране, назвав ближайшие недели определяющими для борьбы с ним.

При этом, по словам президента, обстановка в России меняется практически ежедневно.

«И, к сожалению, не в лучшую сторону, – цитирует Путина «Российская газета». – Увеличивается число заболевших людей, причём все больше случаев именно тяжелого протекания болезни».

Российский лидер также подчеркнул, что ближайшие недели станут определяющими. В числе территорий с повышенными рисками Путин перечислил Москву, Подмосковье, а также крупные города, включая миллионники, где большая концентрация и плотность населения.

За последние сутки в 62 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 2 588 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 18 328 человек с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 355 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+495 случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+121). Далее следуют Тверская область (+44) и Краснодарский край (+41).

За истекшие сутки от COVID-19 скончались 18 человек, из них 10 – в Москве, в Нижегородской области – 3, в Чечне – 2. Ещё по одному умерли в Подмосковье, Северной Осетии и Мурманской области. Общее число жертв коронавируса в России достигло 148 человек. Всего вылечившихся 1 470 человека.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в столице начнут действовать цифровые пропуска, которые можно оформить уже сейчас. В правительстве Москвы просят жителей города для оформления пропуска пользоваться формой nedoma.mos.ru.

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