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Рынок начал неделю с падения

Москва, 13.04.2020

23 страны договорились о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Договоренности начнут действовать с 1 мая этого года. По мнению Кремля, сделка позволит избежать хаоса на рынках и поддержать более-менее стабильную ценовую динамику. Рейтинговое агентство Fitch считает, что  ОПЕК+ позитивно скажется на прибыли российских нефтегазовых компаний. А в Goldman Sachs сочли нынешние объемы сокращения недостаточными, поэтому, несмотря на сделку, нефть продолжит падать, считаю эксперты.

Тем не менее российский рынок акций начал новую неделю с падения. Индекс Мосбиржи в понедельник опустился на -1,83% до 2628,85 пунктов, а индекс РТС упал на -1,50% до 1124,97 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:29 мск стоила 32,28 долларов за баррель (+2,54%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 73,55 рублей за доллар.

Акции российских нефтяных компаний продолжают падение: «Роснефть» (-2,12%), «Лукойл» (-1,75%), «Русснефть» (-4,38%), «Татнефть» (обыкновенные -2,39%, «префы» -4,37%), «Сургутнефтегаз» (-2,89%), «Башнефть» (обыкновенные -0,11%, «префы» -2,79%).

На фоне новостей о том что российские банки привлекли в Центробанке 500 млрд рублей  для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности падают акции «Сбербанка» (-1,85%). В минусе также акции ВТБ (-1,89%), «Газпрома» (-2,05%) и МТС (-0,95%).

На фоне дорожающего золота растут акции «Полюса» (+1,09%) и «Полиметалла» (+1,95%). В лидеры роста удалось вырваться акциям «ФосАгро» (+0,20%), «Русагро» (+0,16%) и крупнейшему производителю стальных труб в России «ТМК» (+0,03%).

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