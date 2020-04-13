СМИ: итальянцам предлагают по 200 евро за благодарность России

В Италии вспыхнул новый скандал, связанный с помощью со стороны РФ, которая направила в эту страну военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, врачебно-сестринские бригады и оборудование для диагностики коронавирусной инфекции и проведения дезинфекционных мероприятий.

Как передаёт Rambler News, накануне издание la Repubblica опубликовало материал, в котором утверждается, некие граждане России через мессенджер WhatsApp предлагают своим знакомым, проживающим в Италии, сняться в видеоролике российского СМИ. В этом видео они должны поблагодарить Россию и лично президента Владимира Путина за помощь в борьбе с COVID-19. При этом за съёмку им якобы обещают заплатить по 200 евро.

Ранее сообщалось, что в ответ на высказывания Минобороны РФ о «русофобских фейках» в итальянских СМИ, газета La Stampa потребовала, чтобы Москва извинилась за подобные высказывания. До этого извинений потребовало российское военное ведомство за высказывания некоторых изданий Италии о бесполезности помощи России в борьбе с пандемией коронавируса.

Издание в частности пояснило, что автор материала рассказал о российской помощи Италии как о проявлении дружбы и солидарности в трудный для республики момент. При этом в статье была выражена обеспокоенность, что в составе российских вирусологов и военных медиков могут присутствовать военные, вовлеченные в разведмиссии.

La Stampa особо подчеркивает, что эти две точки зрения освещались в равной степени. Редакция считает заявление Минобороны России «откровенным оскорблением и неуважением права на журналистскую деятельность». Правительство Италии должно потребовать от Кремля «немедленных разъяснений и, главное, необходимых извинений», заявил главный редактор La Stampa Маурицио Молинари.

Напомним, в конце марта газета выпустила статью, в которой обвинила Москву в бесполезности большей части предоставленной помощи в борьбе с распространением коронавируса. Москва просто воспользовалась ситуацией для получения политических дивидендов в борьбе с коронавирусом, бездоказательно утверждалось в статье.

За последние сутки в 62 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 2 588 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 18 328 человек с COVID-19. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 355 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+495 случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+121). Далее следуют Тверская область (+44) и Краснодарский край (+41).

За истекшие сутки от COVID-19 скончались 18 человек, из них 10 – в Москве, в Нижегородской области – 3, в Чечне – 2. Ещё по одному умерли в Подмосковье, Северной Осетии и Мурманской области. Общее число жертв коронавируса в России достигло 148 человек. Всего вылечившихся 1 470 человека.