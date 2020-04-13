СМИ: новая сделка по нефти стала провалом для России

Из-за эпидемии коронавируса России пришлось договориться о новой сделке по сокращению нефтедобычи в крайне неблагоприятных условиях, передает Bloomberg, ссылаясь на комментарий высокопоставленного российского чиновника.

Источник близкий к Кремлю заявил, что согласие России на условия ОПЕК по сокращению добычи, стало «болезненной уступкой» Москвы. Российские власти, по его словам, не смогли верно оценить последствия распространения коронавируса на мировую экономику. Собеседник Bloomberg, назвал при этом решение пойти на компромисс важным шагом для преодоления кризиса, также он сообщил, что в Кремле не считают позицию Москвы в вопросе сокращения добычи нефти ошибочной.

Пресс-секретарь президента РФ Песков ранее заявил, что по вопросам нефтедобычи «Россия сохраняет последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран-производителей для стабилизации».

Ранее, Россия из-за обвала нефтяного рынка пошла на условия альянса, согласившись на сокращение по добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки от контрольного уровня в 11 млн баррелей. Данный показатель в четыре раза превосходит тот, от которого власти отказались в начале марта, говорится в сообщении агентства.

Напомним, накануне после переговоров ОПЕК+ было достигнуто соглашение по сокращению нефтедобычи, в рамках которого Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая.