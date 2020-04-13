Ученый спрогнозировал наступление пика эпидемии коронавируса в России

По мнению доктора биологических наук, академика РАН, заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Михаила Кирпичникова, эпидемия коронавируса достигнет пика в последней декаде апреля и затем выйдет на плато, продолжительность которого зависит от соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических мер, которые установило правительство РФ. Ученый считает, что именно перед майскими праздниками в стране будет фиксироваться самый большой ежедневный прирост по заболевшим и по летальным исходам, рассказал он «Парламентской газете».

«А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать», - отметил Кирпичников. Он согласен с мнением, что говорить о победе над вирусом можно по истечении 14 дней после того, как поправится последний из заболевших.

«Действительно, эпидемия заканчивается, когда выздоровел последний больной и прошло 14 дней. Но это тоже несколько философский подход», - считает Кирпичников. Он уверен, что в Китае пошли по оптимальному пути и в итоге справились с пробелмой.