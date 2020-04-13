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В Китае заявили, что к концу года стоит ждать новую волну коронавируса в мире

Москва, 13.04.2020

Как заявили в экспертной группе по борьбе с коронавирусом, мир не сможет полностью избавиться от коронавирусной инфекции за лето, и возможна новая вспышка вируса в ноябре текущего года. Мнение главы группы Чжана Вэньхуна приводит китайский портал «Хуаньцюван».

Ученый уточнил, что начали наблюдаться вспышки в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, что означает возможность возвращения эпидемии к концу года.

«Согласно существующей математической модели, к наступлению зимы, все снова будут сидеть дома, собираться группами»,  - поделился эксперт своим мнением. Однако он поспешил утешить общественность, что следующая волна будет не столь агрессивной, благодаря приобретенному человечеством иммунитету, а также опыту в области диагностики и лечения. Он пророчит, что сложной будет зима для стран с плохо развитой медициной.

«Таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложно пережить следующую зиму»,  -  поделился эксперт.

Он подчеркнул, что контроль над коронавирусом в мире будет определяться именно от того, как с эпидемией смогут справиться страны, в наименьшей степени способные контролировать происходящее.

Напомним, Китай сообщил в ВОЗ в конце декабря 2019 года о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции. 11 марта текущега года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 13 апреля, в мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заболевания новым вирусом, почти полмиллиона людей успешно поправились.

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