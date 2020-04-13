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В Москве 150 человек излечились от коронавируса за последние сутки

Москва, 13.04.2020

Из московских больниц выписано 150 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции за последние сутки, сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на информацию заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличивается», - сообщила чиновница. Она уточнила, что более сотни москвичей ежедневно выписываются домой после успешного лечения.

«За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны ещё 150 человек», - добавила Ракова. Она отметила, что данная категория граждан остается еще некоторое время под наблюдением врачей дома, получая соответствующие рекомендации. Всего в Москве за последнюю неделю выписано 837 человек, сообщила Ракова.

Напомним, Москва является лидером по количеству заболевших новым коронавирнусом в России. По последним данным, в столице насчитывается более 9 тысяч инфицированных новым вирусом. По мнению вирусологов, в данной ситуации сыграла отрицательную роль большая проходимость транзитных пассажиров через город, в том числе вернувшихся из неблагополучных в плане распространения инфекции стран.

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