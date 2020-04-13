В ОПЕК+ раскрыли детали новой сделки по сокращению нефтедобычи

Как говорится в коммюнике ОПЕК+ по итогам заключения новой сделки, страны альянса будут уменьшать добычу нефти, пока данный показатель не достигнет отметки 7,7 миллиона во втором полугодии 2020 года. Первоначальная отметка для сокращения странами организации исходит из снижения добычи до конца первого полугодия на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Отправной точкой отсчета для всех стран альянса станет октябрь 2018 года, исключением стали России и Саудовской Аравии, для них нефтедобычу необходимо сокращать на 11 миллионов баррелей в сутки. Продление новой сделки будет рассмотрено в декабре 2021 года, говорится в итоговом документе ОПЕК+. Москва готова сократить добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки из оговоренных 9,7 миллиона за период май-июнь, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Напомним, страны ОПЕК+ накануне достигли договоренности по заключению новой сделки по сокращению добычи нефти. Переговоры продлились четыре дня из-за позиции Мексики по данному вопросу. В итоге эта латиноамериканская страна согласилась сократить производство на 100 тысяч баррелей. Оставшиеся 300 тысяч, должны будут компенсировать Мехико США.