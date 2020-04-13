В правительстве призывают не пугаться цифр по заболевшим коронавирусом

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в России средний прирост заболевших составляет примерно 17-18% в день, что дает надежду на положительный исход эпидемии.

Чиновница считает, что эти цифры не должны пугать, а скорее можно рассчитывать на то, что удастся избежать экспоненциального развития.

«Пока нас, может быть, успокаивает и дает какую-то надежду на то, что у нас не будет экспоненциального угрожающего развития, вот это 17-18% день ото дня», - заявила Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России 24». Она особо подчеркнула, данные по заболевшим не пугают, поскольку «это не экспоненциальный рост».

Сегодня самым главным направлением является наблюдение зв гражданами, которые попали в реанимацию, на искусственную вентиляцию легких, борется на грани жизни и смерти, добавила она. В данном случае главной задачей врачей является обеспечение всем необходимым больниц и врачей, резюмировала Голикова.