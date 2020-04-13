В Роспотребнадзоре оценили пользу лимонов и чеснока в профилактике COVID-19

В Роспотребнадзоре оценили пользу лимона, чеснока и мёда в профилактике COVID-19. Как пояснили в пресс-службе ведомства, все эти продукты действительно очень полезны для здоровья и укрепляют иммунитет, но существенной роли в профилактике коронавируса не играют, передаёт РИА Новости.

«Считается, что лимоны, как и другие цитрусовые, а также чеснок и мёд, укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но в профилактике COVID-19, как и других респираторных инфекций, они не играют существенной роли», – подчеркнули в Роспотребнадзоре, добавив, что для защиты от коронавируса следует соблюдать меры социальной дистанции, тщательно мыть руки с мылом, а также дезинфицировать поверхности.

За последние сутки в 62 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 2 588 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 18 328 человек с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 355 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+495 случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+121). Далее следуют Тверская область (+44) и Краснодарский край (+41).

За истекшие сутки от COVID-19 скончались 18 человек, из них 10 – в Москве, в Нижегородской области – 3, в Чечне – 2. Ещё по одному умерли в Подмосковье, Северной Осетии и Мурманской области. Общее число жертв коронавируса в России достигло 148 человек. Всего вылечившихся 1 470 человека.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в столице начнут действовать цифровые пропуска, которые можно оформить уже сейчас. В правительстве Москвы просят жителей города для оформления пропуска пользоваться формой nedoma.mos.ru.