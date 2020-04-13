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В страховых компаниях рассказали, чем россияне болеют сегодня за границей

Москва, 13.04.2020

Более 99% обращений к врачам россиян, находящихся за границей, никак не связаны с эпидемией коронавируса, заявили представители страховых компаний. Эксперты организаций сообщают, что в основном россияне обращаются с  травмами, отравлениями, осложнениями беременности, зубной болью, ЛОР-заболеваниями, передает АТОР.

По сообщению одного из страховщиков, который специализируется на полисах для выезжающих за рубеж, среди клиентов было лишь два подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Оба россиянина успешно поправились и выписаны со справкой об отрицательном контрольном тесте на коронавирус. По сообщению экспертов, данный факт значительно облегчает дальнейший переезд в Россию.

Напомним, самыми неблагополучными в плане распространения коронавирусной инфекции являются на сегодня США, где зафиксировано более полумиллиона случаев заражения вирусом, Италия и Испания, в которых ситуация в последние дни начинает улучшаться, число заболевших значительно снижается день ото дня.

Россия, по мнению специалистов, выйдет на пик заболеваемости в последней декаде апреля, далее страна выйдет на плато, которое продлиться настолько долго, насколько россияне будут соблюдать эпидемиологический режим, считают вирусологи.

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