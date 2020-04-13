Вирусолог рассказал, как россияне будут возвращаться к нормальной жизни после самоизоляции

Для того, чтобы страна вернулась к нормальной жизни необходимо, чтобы поправился от коронавируса последний заболевший, а после этого прошло еще 14 дней, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Он уверен, что после окончания режима самоизоляции россиян, ситуация будет возвращаться к привычной постепенно, об этом вирусолог рассказал в интервью НСН.

Он добавил, что решение о снятии всех ограничений принимают не ученые политики, которые основываются на медико-биологической, экономической и политической ситуации. Альштейн пояснил, что именно к 30 апреля пройдут два расширенных срок инкубационного периода коронавируса, и станет ясно, насколько эффективны принятые меры.

Снятие ограничений не будет резким, сообщил ученый, поскольку «какие-то хвосты останутся».

«Не будет резкого перехода к нормальной жизни», — пояснил он. По словам вирусолога будет проводиться диагностика людей, также будет продлен режим самоизоляции для отдельных категорий.

«Проблема с инфекцией будет решена, когда выздоровеет последний зараженный и пройдет 14 дней с этого момента», - резюмировал медик. В этой связи он советует не «привязываться» к конкретным датам, а продолжать работать.

Накануне сроки отмены всех ограничений спрогнозировала вице-премьер России Татьяна Голикова, по ее словам, при благоприятном стечении обстоятельств полная отмена ограничительных мер возможна уже к лету