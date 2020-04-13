Власти рассказали, как будут наказывать нарушителей пропускного режима

В случае нарушения при оформлении цифровых пропусков, дающих право москвичам передвигаться по городу, данный пропуск может быть заблокирован, рассказал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире «Эхо Москвы».

«Когда оформляется цифровой пропуск, то вводится ИНН работодателя. Пропуск выписывается сразу, но через какое-то время все подвергается проверке», - сообщил чиновник. Он также сообщил, что проверке будут подвергаться и граждане, которые обязаны оставаться дома, но пытаются при помощи пропусков покинуть свое жилище.

В случае, если гражданин, желающий передвигаться по Москве, при оформлении пропуска сообщит ложные данные, то ему грозит административная ответственность.

Ранее мэр Москвы Собянин объявил о начале с 15 апреля пропускной системы. Пропуска понадобятся для передвижения на такси, велосипеде или мопеде. Для передвижения пешком при соблюдении мер безопасности пропуска не требуются.