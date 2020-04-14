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Amazon: акции повышают доставка, облако и стриминговое ТВ

Москва, 14.04.2020
Бизнес Amazon идеально приспособлен к функционированию в условиях пандемии, уверены эксперты. И поэтому котировки акций компании растут.
#Бизнес и вирус
#Международный бизнес
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#Бизнес
  • Amazon: акции повышают доставка, облако и стриминговое ТВ

Фото из открытых источников

На днях Amazon – один из лидеров глобального ритейла объявил о найме 75 тыс. новых сотрудников. Ранее компания сообщила, что за март наняла 100 тыс. работников для своих распределительных центров. На фоне ограничений на передвижение в условиях коронавирусной пандемии, спрос на услуги e-commerce резко вырос, и поэтому один из ведущих игроков отрасли вынужден расширять штат, чтобы справиться с лавиной заказов.

Впрочем, оставаться на плаву и даже наращивать капитализацию в текущей ситуации Amazon позволяет не столько ее успехи в e-commerce. Дело в том, что, развивая платформу для онлайн-торговли, компания превратилась в разработчика высоких цифровых технологий, что вывело ее на новые рынки. И на самом деле, в настоящее время основную долю выручки – 63% -- приносит облачная платформа. Она обслуживает самые популярные в мире сервисы и приложения – такие как Zoom и Netflix. Находящиеся в карантине пользователи стали чащи прибегать к ним и, соответственно, выросла потребность в услугах облака.

Кроме того, Amazon заняла прочные позиции в сегменте цифровых развлечений. Компания обладает собственным каналом стримингового ТВ, Amazon Twitch, который еще до пандемии вошел в десятку самых популярных в интернете.

Именно совокупность бизнесов, которыми занимается Amazon, обеспечивает рыночную силу компании, благодаря чему цена ее акций выросла с 2040 долларов за штуку 16 марта до почти 2200 долларов 14 апреля.

Однако аналитики предупреждают, что тренд на повышение может в ближайшее время прерваться. Дело в том, что рост бизнеса в онлайн торговле связан с ростом затрат – в первую очередь, на тот же персонал. Так, в компании рассчитывали, что дополнительные расходы на оплату труда не превысят 350 млн долл., но набор новых 75 тыс. сотрудников довел эту цифру до 500 млн.

Следует учесть и непрямые расходы, связанные с обеспечением безопасности работников. За тем, какие меры принимает компания, чтобы оградить от заражения сотрудников и покупателей, следят надзорные органы. Не отстают от них и СМИ: так CNN опрашивает работников Amazon и делает достоянием общественности жалобы на недостаточное внимание к рискам. Так, в некоторых отделениях компании сотрудники жалуются на отсутствие контроля температуры. При этом, по заявлению менеджмента, она предпринимает все возможное – от введения правил социальной дистанции до регулярного обеззараживания помещений.

Может сломаться и логистика компании: в короткие сроки сложно масштабировать такую сложную инфраструктуру. Amazon уже вынуждена ставить поступающие заказы в лист ожидания.

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