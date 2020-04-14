Объем наличных вырос на один триллион

Обналичивание денежной массы

С начала марта наличная денежная масса в стране выросла почти на 1 трлн рублей, сообщает Finanz со ссылкой на расчеты Центра макроэкономических исследований Сбербанка на основе статистики ЦБ. Это «многократно больше исторической нормы», констатируют аналитики ЦМИ Сбербанка. По данным ЦБ, на которые ссылается РБК, только с 15 по 25 марта физлица забрали со счетов около 616 млрд рублей.

После того как в России был введен режим выходных дней, банки закрыли большинство отделений, и отток денег удалось купировать: за последнюю неделю марта, по данным ЦБ, вклады даже выросли на 0,5%, или около 150 млрд рублей.

В апреле объем наличных в обращении вырос почти на 200 млрд рублей. «Мы пока не знаем, осели ли эти средства в кассах банков или вышли в экономику», — отмечают аналитики ЦМИ Сбербанка. В кризис 2014 года спрос на наличные предъявляли, в том числе, сами банки, которые пополняли кассы на случай «набега» вкладчиков. Возможно, повторяется и такой сценарий, и банки запасаются наличными в ЦБ.

Тем временем глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что уже через три месяцам банкам, возможно, понадобится помощь со стороны государства. Своими опасениями он поделился с РБК. Кудрин считает, что к такому результату приведет резкое ухудшение положения предпринимателей и потребителей. И у тех, и у других которых неизбежно возникнут сложности с оплатой накопленных кредитов.

«Пока стадия кризиса такова, что нужно думать в первую очередь о людях, — констатировал глава Счетной палаты, подразумевая борьбу с вирусной инфекцией. — Но если у нас не перезапустится экономика, если компании сократятся в результате, через два месяца все плохие долги этих компаний, не способных дальше продолжать эту работу, перекинутся на банки». На этом фоне банкам, по его словам, могут потребоваться прямые вливания в капитал: помимо просрочки по кредитам, балансы «рвет» упавшая стоимость активов на российском рынке.

Не стоит преувеличивать

Коронавирус способствует росту панических настроений по всем отраслям, и банки не стали исключением, отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Действительно, признает он, низкие цены на нефть и паралич бизнес активности будут способствовать замедлению экономики, что должно негативно сказаться как на темпах роста кредитования, так и росте просрочек.

Тем не менее, по итогам 2019 года финансовые организации получили рекордную прибыль в 1,7 трлн рублей, а значит, определенная «подушка» у них есть. Да и доля проблемных кредитов не такая большая — 7,8%: даже если данное число увеличится в два раза, то это вряд ли приведет к серьезным проблемам, считает эксперт.

Безусловно, стоит ожидать падения выручки банков почти в два раза, но в отличие от реального сектора массовые банкротства им не грозят, уверен он.

По предварительным расчетам, объявленная реструктуризация может коснуться кредитов на сумму в 14 трлн рублей, а это могло бы привести к убыткам в финансовой сфере на 600 млрд рублей, говорит Арсений Дадашев. Однако, мы уже сейчас видим, что получить льготный кредит порой невыполнимая задача для предпринимателей, отмечает он, так как факт ущерба от карантина еще необходимо доказать.

Сейчас ЦБ снимает часть ограничений по буферу, который формировали банки при выдаче ипотечных займов - по оценкам регулятора, его объем превышает 100 млрд рублей. Ожидается, отмечает аналитик, что эти средства помогут увеличить выдачу кредитов, несмотря на тяжелую экономическую обстановку.

При этом, из-за снижения курса рубля и вероятного сокращения доходов населения вследствие вынужденного простоя бизнеса, выдача самых прибыльных кредитов — потребительских, станет менее выгодной, так как банкам придется резервировать больше денег из-за показателя долговой нагрузки (ПДН). В данный момент отменять ПДН не планируется, так что существенного роста уровня закредитованности населения не ожидается.

Вот и получается, делает вывод Арсений Дадашев, что каких-то веских причин для вмешательства государства пока нет — банки оказались гораздо более подготовленными к кризису, чем бизнес, а если и возникнут какие-то проблемы с ликвидностью, то ЦБ может оперативно предоставить ее через свои линии.

В данный момент, уверен эксперт, все усилия должны быть направлены на помощь фирмам из реального сектора, которым потребуются деньги для восстановления своей активности. В первую очередь это снижение стоимости кредитования и упрощение доступа к нему, в том числе через послабления при оценке ПДН.

Когда банкам понадобится поддержка

Прибавка чуть более чем на триллион рублей в наличной денежной массе эквивалентна величине менее 4% от общей суммы банковских вкладов населения, которая под Новый год приближалась вплотную к 30 трлн руб., говорит, в свою очередь, шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. При этом, отмечает он, за 2019 год объемы вкладов граждан приросли на 10,1%.

Эти средства, в том числе, сбережения «на чёрный день», и вот им, или даже скорее парой-тройкой «чёрных месяцев» запахло. И многие поспешили обратить по крайней мере часть своего вклада в наличные (несмотря на их инфекционную опасность) — то ли опасаясь кризиса банковской системы, то ли, чтобы были под рукой на случай, если власти заставят всех сидеть дома совсем безвылазно.

Сыграло наверняка свою роль и объявление президента о налоге на банковские вклады: и хотя введена эта мера будет только с 2021 года, кого-то эта история напугала, продолжает аналитик. Хотя логики в том, чтобы начать дёргаться, если разобраться, немного: рубли, лежащие в заначке дома, ведь и вовсе не принесут совсем никакого процентного дохода, а так бы вместо вклада под 5% получился бы вклад хотя бы по факту под 4,35%, и разве это по-прежнему не намного лучше, чем ничего? Сказался, замечает он, и обвал рубля.

Аналитик считает, что прежде всего самим банкам надо взять на себя часть проблем их клиентов и не просто дать кредитные каникулы, но и, как минимум наполовину, списать насовсем капающие проценты. Прошлогодняя прибыль в 1,7 трлн руб. чистыми позволяет это сделать, банки не разорятся, уверен он.

Но нельзя все это вводить и полностью за счет банков, считает Пётр Пушкарёв, вот тогда и потребовалась бы им поддержка: государство часть этих средств (уступок банков бизнесу) влило бы в банки в качестве очень длительных беспроцентных кредитных линий, а часть — дало бы бизнесу, то есть сзаёмщикам.

Ужиматься должны банки, ужиматься должны арендодатели, но и правительству с ЦБ надо внести именно сейчас свою долю: из ФНБ или из резервов. В России для этого вполне достаточно ресурсов, а налаженные бизнесы, рабочие места важно сохранить. Ведь позднее именно эти предприятия и составят налоговую базу, а сейчас время вернуть бизнесу часть ранее уплаченных им налогов, в такой вот форме. Хотя бы всем тем, кто честно и законопослушно в последние год-два эти налоги в бюджет вносил. Если это будет сделано, то и банки, и многие предприятия удастся уберечь от кризиса неплатежей, говорит Петр Пушкарев.

Так делается во многих европейских странах, добавляет он. Например, в не самой богатой вроде бы Чехии государство компенсирует малым предприятиям 100% фонда заработной платы в размере до 1500 евро на человека. Компенсации предназначены и сотрудникам закрытых на карантин предприятий сферы услуг, и сотрудникам предприятий, которые работают, но чьи обороты снизились. Параллельно поддержка оказывается и банковской системе, и коммунальщикам, а предприятия могут при этом 3-6 месяцев не оплачивать проценты по кредитам и счета.