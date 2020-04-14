Башар Асад может потерять пост президента Сирии на будущих выборах

По результатам опроса, полученным Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), Башар Асад значительно сдал свои позиции, допустив коррупцию в стране и другие экономические проблемы. На текущий момент, всего 32% опрошенных подтвердили решение проголосовать за его кандидатуру на следующих президентских выборах.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич пояснил, что после того, как Россия помогла правительственным войскам разгромить ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), и в Сирии воцарился мир, у народа изменились запросы. Теперь населению недостаточно одной безопасности, как было в условиях войны. Людям нужны экономическая стабильность и благополучие.

Способен ли Асад удовлетворить новые потребности общества, покажет время. Если ему это не удастся, то, вполне возможно, его место в 2021 году займет другой человек.

Этим человеком может, например, стать действующий премьер-министр Сирии Имад Хамис, поскольку он уже много лет работает во властных структурах. А перед тем, как стать премьером, был министром электроэнергетики, и от него зависело электроснабжение Сирии во время войны. Кроме того, Хамис – суннит, а ведь представители этого течения составляют 75% населения страны. Однако, экономические злоупотребления действующего премьера и причастность к коррупционным схемам может сыграть с ним злую шутку.

Но есть и другой вариант в лице Ахмада Джабры – председателя движения «Сирия завтра» и главы «египетской платформы» сирийской оппозиции. А значит, за спиной Джабры стоят политики ОАЭ и Египта. Кроме того, он имеет связи с Россией, Саудовской Аравией и США.

Потенциальным претендентом на пост президента Сирии является и бригадный генерал Сирийской Арабской Армии Сухейль аль-Хасан, пользующийся огромной популярностью как среди военного, так и среди гражданского населения. По версии арабских СМИ, именно он может стать преемником Башара Асада. Кроме того, Сухейль аль-Хасан награжден российским Орденом Дружбы и пользуется поддержкой ВС РФ.

Также в качестве замены Асаду может выступить сильнейший среди представителей оппозиции, президент Временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа. Кроме того, Мустафа – туркоман и может рассчитывать на турецкую поддержку.

Другой потенциальный кандидат в президенты САР – бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб, за которым стоят интересы турков и саудитов. Хиджаб еще и возглавляет «эр-риядскую платформу» сирийской оппозиции.

Нельзя не упомянуть и Мансура Аззама. Аззам – министр по делам президента и достаточно влиятельная фигура в политике. Именно он чаще всего представляет Дамаск в разных странах мира и является доверенным лицом Башара Асада.

У Асада остается все меньше времени, чтобы изменить ситуацию. Если он не предпримет необходимые действия, то кто-нибудь из перечисленных кандидатов обязательно сменит его на посту президента. Очевидно, что нынешнему сирийскому лидеру необходимо в срочном порядке побороть коррупцию, отладить процессы восстановления экономики в стране и дать дорогу иностранному бизнесу. В частности, российскому. Только тогда появится возможность победить бедность населения и вернуть доверие людей.