Вход/Регистрация Подписка

Башар Асад может потерять пост президента Сирии на будущих выборах

Москва, 14.04.2020
В 2021 году Сирии предстоит выбрать президента страны. Возникает резонный вопрос, останется ли Башар Асад на своем посту, или на его место придет кто-то другой. Тем более, что стране есть, из кого выбрать.
#Политика
#Политика

По результатам опроса, полученным Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), Башар Асад значительно сдал свои позиции, допустив коррупцию в стране и другие экономические проблемы. На текущий момент, всего 32% опрошенных подтвердили решение проголосовать за его кандидатуру на следующих президентских выборах

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич пояснил, что после того, как Россия помогла правительственным войскам разгромить ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), и в Сирии воцарился мир, у народа изменились запросы. Теперь населению недостаточно одной безопасности, как было в условиях войны. Людям нужны экономическая стабильность и благополучие.

Способен ли Асад удовлетворить новые потребности общества, покажет время. Если ему это не удастся, то, вполне возможно, его место в 2021 году займет другой человек.

Этим человеком может, например, стать действующий премьер-министр Сирии Имад Хамис, поскольку он уже много лет работает во властных структурах. А перед тем, как стать премьером, был министром электроэнергетики, и от него зависело электроснабжение Сирии во время войны. Кроме того, Хамис – суннит, а ведь представители этого течения составляют 75% населения страны. Однако, экономические злоупотребления действующего премьера и причастность к коррупционным схемам может сыграть с ним злую шутку

Но есть и другой вариант в лице Ахмада Джабры – председателя движения «Сирия завтра» и главы «египетской платформы» сирийской оппозиции. А значит, за спиной Джабры стоят политики ОАЭ и Египта. Кроме того, он имеет связи с Россией, Саудовской Аравией и США.

Потенциальным претендентом на пост президента Сирии является и бригадный генерал Сирийской Арабской Армии Сухейль аль-Хасан, пользующийся огромной популярностью как среди военного, так и среди гражданского населения. По версии арабских СМИ, именно он может стать преемником Башара Асада. Кроме того, Сухейль аль-Хасан награжден российским Орденом Дружбы и пользуется поддержкой ВС РФ.

Также в качестве замены Асаду может выступить сильнейший среди представителей оппозиции, президент Временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа. Кроме того, Мустафа – туркоман и может рассчитывать на турецкую поддержку.

Другой потенциальный кандидат в президенты САР – бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб, за которым стоят интересы турков и саудитов. Хиджаб еще и возглавляет «эр-риядскую платформу» сирийской оппозиции.

Нельзя не упомянуть и Мансура Аззама. Аззам – министр по делам президента и достаточно влиятельная фигура в политике. Именно он чаще всего представляет Дамаск в разных странах мира и является доверенным лицом Башара Асада.

У Асада остается все меньше времени, чтобы изменить ситуацию. Если он не предпримет необходимые действия, то кто-нибудь из перечисленных кандидатов обязательно сменит его на посту президента. Очевидно, что нынешнему сирийскому лидеру необходимо в срочном порядке побороть коррупцию, отладить процессы восстановления экономики в стране и дать дорогу иностранному бизнесу. В частности, российскому. Только тогда появится возможность победить бедность населения и вернуть доверие людей.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Прогноз для банков изменен на негативный
    Агентство Fitch ухудшило прогнозы по рейтингам ряда банков из-за потенциальных убытков в результате пандемии и падения цен на нефть
  2. Аналитики оценили возможные потери мировой экономики из-за коронавируса
    Несмотря на беспрецедентные программы поддержки, исчисляемые триллионами долларов, ВВП планеты не вернется к докризисному уровню раньше 2022 года, прогнозируют аналитики
  3. Лунный пузырь Трампа
    Президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым США возглавят возвращение людей на Луну для долгосрочного исследования и использования, а затем человеческие миссии на Марс и «другие объекты»
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама