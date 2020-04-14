Эксперты рассказали, как обезопасить себя от COVID-19 в общественном транспорте

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру рассказали, как обезопасить себя от заражения коронавирусом россиянам, которым в период эпидемии COVID-19 приходится пользоваться общественным транспортом. По их мнению, опасность поездки повышается в автобусах и электричках за счет того, что пассажиры путешествуют там скученно. Другими словами, в радиусе 4,5 метра в среднем находится больше людей, чем на других видах транспорта, передаёт РИА Новости.

Кроме того, вентиляция в общественном транспорте идёт на общий объём вагона или салона, при этом пассажиры меняются часто, повышая потенциальные контакты. Повышает риск заражения и тот факт, что в общественном транспорте есть необходимость держаться за поручни.

Авторы исследования отмечают, что самое безопасное для поездки время, когда нагрузка на транспорт минимальна: это очень раннее утро, поздний вечер или день. Очень важно во время поездки не касаться лица, прежде всего носа и глаз. Также необходимо избегать тесный контакта с чихающими или кашляющими людьми. После выхода из салона продезинфицируйте руки салфеткой или антисептиком. По завершении поездки переоденьтесь, а «дорожную» одежду постирайте. Если есть такая возможность, то вымойте голову.

Статистика по коронавирусу на 14 апреля в России и Москве

За последние сутки в 51 регионе России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 2 774 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 21 102 пациентов с COVID-19. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 489 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+460 случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+121). Далее следуют Республика Коми (+97) и Нижегородская область (+68).

За истекшие сутки от COVID-19 скончались 22 человека, из них 12 – в Москве. Общее число жертв коронавируса в России достигло 170 человек, 95 – в Москве. Также за истекшие сутки выписаны 224 пациента, 179 – в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек, 1016 – в Москве.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в столице начнут действовать цифровые пропуска, которые можно оформить сейчас. В правительстве Москвы просят жителей города для оформления пропуска пользоваться формой nedoma.mos.ru.