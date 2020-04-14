Европа ищет выход из карантина

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации по случаю окончания сроков ранее объявленного карантина. Французский лидер заявил, что благодаря введенным ограничениям темпы эпидемии начинают замедляться и объявил об его продлении еще почти на месяц - до 11 мая.

«Это единственный способ эффективного реагирования и это условие для дальнейшего замедления распространения вируса, чтобы в палатах интенсивной терапии были свободные места, а наши медицинские работники имели возможность восстанавливать силы», - сказал Макрон.

По словам французского президента, после 11 мая откроются детские сады и учебные заведения, но рестораны, бары и массовые развлекательные мероприятия начнут работать не раньше середины июля. Так же до середины лета будет отложен въезд во Францию для граждан стран, не входящих в Евросоюз. Макрон заявил о неготовности французских властей к эпидемии коронавируса и признал проблемы с поставками медицинских товаров. Действительно, французская медицина оказалась не на высоте: количество погибших из-за коронавируса составило около 15 тысяч человек при 137 тысячах выявленных случаев заражения. Для сравнения, в Германии, при сопоставимом количестве выявленных случаев заражения (128 тыс. человек) смертельных случае меньше в пять раз - 3 тыс. погибших.

Хуже, чем во Франции, дела с коронавирусом в ЕС обстоят только в Италии - 20 тысяч погибших при 160 тысячах инфицированных и Испании - 18 тысяч умерших при 170 тысячах заболевших. Но, как ни странно, именно эти страны начали первыми в Евросоюзе смягчать карантинные меры. Испанское правительство разрешило начать работу некоторым отраслям экономики, в частности, строительному бизнесу, что позволит вернуться на рабочие места примерно трём миллионам человек. При этом власти требуют от работодателей предоставить своим сотрудникам индивидуальные средства защиты и обеспечить расстояние между работниками не менее двух метров друг от друга. А северный итальянский регион Венето восстановил работу продовольственных рынков под открытым небом и разрешил жителям гулять в радиусе 200 метров около их дома. Говорить о том, что Италия и Испания победили коронавирус не приходится - количество новых случае заражения и смертность лишь стабилизировались и имеют незначительную тенденцию к снижению.

К отмене карантинных мер эти страны подталкивает их непростое экономическое положение - среди европейских «тяжеловесов» это две самые неблагополучные страны. Госдолг Италии составляет 135% внутреннего валового продукта, Испании 96% от ВВП, и последствия карантина могут добить и без того нездоровые экономики этих стран. По мнению всех без исключения экономистов, последствия карантина будут иметь разрушительные последствия для экономик еврозоны, и чем дольше продлится карантин, тем более тяжелым будет экономический кризис.

Хотя министры финансов стран еврозоны на прошедшем в конце прошлой неделе саммите согласовали предварительный план поддержки экономики ЕС объемом в 540 млрд евро, до сих пор не ясно, кто выделит эти деньги. Италия, Испания и Франция настаивали на солидарной ответственности стран ЕС по долговым обязательствам, но Германия и Голландия не горят желанием платить за восстановление экономик своих южных соседей, настаивая на сокращении их расходов. Таким образом, испанцы и итальянцы, осознав, что надеяться на внешнюю помощь не приходится, всерьёз задумались о спасении своих экономик.

«Дурной пример» своим европейским соседям, задумывающимся об отмене карантина, даёт Швеция, которая не вводила карантинных ограничений. За исключением учеников старших классов, переведенных на домашнее обучение и рекомендации не собираться группами более 50 человек, шведы живут обычной жизнью. Работают все предприятия, школы, детские сады и рестораны. При этом в десятимиллионной Швеции зафиксировано около 11 тысяч зараженных и менее тысячи скончавшихся от коронавируса, что меньше (даже пропорционально населению), чем у большинства европейских стран с жестким карантином. Если в Швеции в ближайшее время не произойдёт всплеска заболеваемости, то её пример, скорее всего, подтолкнёт большинство стран ЕС к смягчению, либо полной отмене карантина.