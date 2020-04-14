Вход/Регистрация Подписка

Европа ищет выход из карантина

Москва, 14.04.2020
Франция продлила карантинный режим еще почти на месяц. Другие страны, наоборот, ослабляют ранее принятые ограничения, еще не поборов коронавирус. Евросоюз все более разобщается на фоне пандемии.
#Коронавирус
#Мировой кризис
#Европа
#Из жизни Евросоюза
#Мир
#Политика
  • Европа ищет выход из карантина

Эмануэль Макрон объявил о продлении карантина до 11 мая

EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT/ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации по случаю окончания сроков ранее объявленного карантина. Французский лидер заявил, что благодаря введенным ограничениям темпы эпидемии начинают замедляться и объявил об его продлении еще почти на месяц - до 11 мая.

 «Это единственный способ эффективного реагирования и это условие для дальнейшего замедления распространения вируса, чтобы в палатах интенсивной терапии были свободные места, а наши медицинские работники имели возможность восстанавливать силы», - сказал Макрон.

По словам французского президента, после 11 мая откроются детские сады и учебные заведения, но рестораны, бары и массовые развлекательные мероприятия начнут работать не раньше середины июля. Так же до середины лета будет отложен въезд во Францию для граждан стран, не входящих в Евросоюз. Макрон заявил о неготовности французских властей к эпидемии коронавируса и признал проблемы с поставками медицинских товаров. Действительно, французская медицина оказалась не на высоте: количество погибших из-за коронавируса составило около 15 тысяч человек при 137 тысячах выявленных случаев заражения. Для сравнения, в Германии, при сопоставимом количестве выявленных случаев заражения (128 тыс. человек) смертельных случае меньше в пять раз - 3 тыс. погибших.

Хуже, чем во Франции, дела с коронавирусом в ЕС обстоят только в Италии - 20 тысяч погибших при 160 тысячах инфицированных и Испании - 18 тысяч умерших при 170 тысячах заболевших. Но, как ни странно, именно эти страны начали первыми в Евросоюзе смягчать карантинные меры. Испанское правительство разрешило начать работу некоторым отраслям экономики, в частности, строительному бизнесу, что позволит вернуться на рабочие места примерно трём миллионам человек. При этом власти требуют от работодателей предоставить своим сотрудникам индивидуальные средства защиты и обеспечить расстояние между работниками не менее двух метров друг от друга. А северный итальянский регион Венето восстановил работу продовольственных рынков под открытым небом и разрешил жителям гулять в радиусе 200 метров около их дома. Говорить о том, что Италия и Испания победили коронавирус не приходится - количество новых случае заражения и смертность лишь стабилизировались и имеют незначительную тенденцию к снижению.

К отмене карантинных мер эти страны подталкивает их непростое экономическое положение - среди европейских «тяжеловесов» это две самые неблагополучные страны. Госдолг Италии составляет 135% внутреннего валового продукта, Испании 96% от ВВП, и последствия карантина могут добить и без того нездоровые экономики этих стран. По мнению всех без исключения экономистов, последствия карантина будут иметь разрушительные последствия для экономик еврозоны, и чем дольше продлится карантин, тем более тяжелым будет экономический кризис.

Хотя министры финансов стран еврозоны на прошедшем в конце прошлой неделе саммите согласовали предварительный план поддержки экономики ЕС объемом в 540 млрд евро, до сих пор не ясно, кто выделит эти деньги. Италия, Испания и Франция настаивали на солидарной ответственности стран ЕС по долговым обязательствам, но Германия и Голландия не горят желанием платить за восстановление экономик своих южных соседей, настаивая на сокращении их расходов. Таким образом, испанцы и итальянцы, осознав, что надеяться на внешнюю помощь не приходится, всерьёз задумались о спасении своих экономик.

«Дурной пример» своим европейским соседям, задумывающимся об отмене карантина, даёт Швеция, которая не вводила карантинных ограничений. За исключением учеников старших классов, переведенных на домашнее обучение и рекомендации не собираться группами более 50 человек, шведы живут обычной жизнью. Работают все предприятия, школы, детские сады и рестораны. При этом в десятимиллионной Швеции зафиксировано около 11 тысяч зараженных и менее тысячи скончавшихся от коронавируса, что меньше (даже пропорционально населению), чем у большинства европейских стран с жестким карантином. Если в Швеции в ближайшее время не произойдёт всплеска заболеваемости, то её пример, скорее всего, подтолкнёт большинство стран ЕС к смягчению, либо полной отмене карантина.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Прогноз для банков изменен на негативный
    Агентство Fitch ухудшило прогнозы по рейтингам ряда банков из-за потенциальных убытков в результате пандемии и падения цен на нефть
  2. 190 млн рублей за жизнь
    Как семья Кешишянц борется за дочь
  3. Команда фестиваля «Дикая мята» запускает собственное шоу в YouTube
    Команда крупнейшего независимого музыкального фестиваля «Дикая мята» запускает новый новый онлайн-проект — YouTube-шоу MintMusicHome, героями которого станут музыканты поколения «новой искренности».
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама