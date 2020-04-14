Российский фондовый рынок отыграл уже примерно половину падения. В последние дни, пока западные игроки отмечали Пасху, началась консолидация, но сегодня индекс Мосбиржи снова растет и прибавляет около 1%.

Ставки по депозитам стали слишком низкими, к тому же относительно скоро часть доходов от них будет облагаться подоходным налогом, а фондовый рынок упал, и акции достаточно дешевы. Стоит ли рядовым гражданам пробовать свои силы на финансовых рынках?

Массовая миграция на биржу

Многие россияне достаточно на протяжении последних двух лет активно открывают брокерские счета.

Согласно данным Московской биржи, количество физлиц, имеющих брокерские счета, на начало апреля достигло 4,57 миллиона человек. За март их число увеличилось на 320 тысяч, а с начала 2020 года – на 713 тысяч.

При этом хотя бы одну сделку в месяц из них делает лишь 606 тысяч человек.

Значит ли это, что уже сейчас население нашей страны постепенно становится инвесторами? Это не совсем так.

Во-первых, стоит сказать, что бурный рост числа открытых брокерских счетов в последние пару лет связан с тем, что некоторые банки максимально упростили этот процесс и дали клиентам возможность торговать акциями прямо со смартфона, а для открытия счета нужно лишь несколько кликов.

Так что теперь такая возможность есть почти у всех, причем объем денежных средств почти не важен.

Во-вторых, наличие брокерского счета дает возможность покупать валюту прямо на бирже, то есть без спредов. Это кране удобный инструмент, которым многие пользуются, например, перед поездкой за границу или для других целей.

Как не потерять свои деньги

Если же говорить непосредственно об инвестициях в акции, то основной вопрос заключается в том, что финансовый рынок – это повышенные риски, и для совершения операций нужны определенные знания или хороший консультант.

Но в США, например, огромное количество людей вкладывает деньги в акции, и в долгосрочной перспективе зарабатывают, поскольку исторически рынок движется вверх.

Важно понимать, что рынок акций и финансовый рынок в целом – это место для рисковой части накоплений. Человек, принимающий решение о вложении средств, должен быть готов потерять часть, или «заморозить» деньги на длительный срок, если покупка оказалась слишком неудачной.

Предположим, что инвестиции были сделаны в декабре прошлого года, а в марте начался обвал.

Это вовсе не значит, что инвесторы окончательно потерял свои деньги, но потребуется время, чтобы котировки восстановились.

Бывают, конечно, случаи, когда для инвестора отдельные компании фактически «умирают», и стоимость их бумаг уже никогда не восстановится до былых высот. Но ответственность за такое решение лежит исключительно на плечах инвестора.

В качестве примера можно привести акции ритейлера «Магнит», которые начали свое падение в 2018 г. и так и продолжили падать.

Кстати, для россиян сейчас доступны и зарубежные активы. Рубли конвертируются в доллары и на них покупаются акции, например, американских компаний.

Уоренн Баффет, например, раньше покупал только акции тех компаний, которые нравились лично ему, как потребителю. Например, Coca-Cola, Wal-Mart и другие.

Так нужно ли покупать акции

Теперь о главном. Стоит ли покупать акции сейчас?

Если вы верите, что пандемия скоро кончится и мир заживет как прежде – конечно, это хороший шанс купить, и через год бумаги будут стоить дороже.

Ликвидность, которую в беспрецедентных объемах вливает Федеральная резервная система, расползается по всей финансовой системе. Стоимость активов с учетом свежих денег и нулевых ставок пересматривается, и они становятся дешевыми.

Хотя финансовые показатели компаний ухудшаются, инвесторам просто некуда вкладывать деньги, и они идут в рынок. А крупным игрокам и спекулянтам нужно использовать возможность в своих интересах.

В долгосрочной перспективе, акции скорее всего вырастут в цене и очень значительно. После кризиса 2014 г. рублевый индекс Мосбиржи существенно вырос и до сих пор торгуется на 120% выше – даже с учетом недавнего обвала.

Но в любом случае, нужно аккуратно подходить к выбору. Например, в США акции компаний, востребованных во время карантина, уже отыграли падение. Это Amazon, Netflix и ряд других.

Но вполне возможно, после снятия карантина они перестанут быть объектом внимания.

Однако этот кризис переживут скорее всего не все. Мир поменяется, и некоторые компании уйдут в прошлое. Поэтому выбирать нужно те предприятия, которые даже сейчас имеют запас наличности или гарантированно получат поддержку правительства.

Стоит обратить внимание еще на один важный момент. Приложения банков для частных инвесторов максимально ориентированы на клиента и предлагают различные инвестиционные идеи и статистику, однако ко всему этому нужно относиться предельно осторожно.

Некоторые почему-то думают, если акция слишком сильно упала, значит она принесет больший доход и рано или поздно вырастет сильнее других.

Вероятно, специально для таких людей есть раздел «акции, которые упали сильнее всего».

В прошлом году произошла любопытная ситуация. Клиенты одного из российских банков стали в сумме владельцами 3% от всех акций Chesapeake Energy.

Очевидно, никто из них не изучил, что это за компания, и что у нее нет будущего.

С ноября ее капитализация рухнула еще на 90%. И, скорее всего, выше она не будет уже никогда.

Поэтому на фондовом рынке нельзя просто так покупать то, что упало и продавать то, что выросло.

Нужно провести хотя бы небольшое исследование, иначе можно потерять все свои деньги. И это не в меньшей степени относится к сегодняшнему дню, чем к предыдущим временам.