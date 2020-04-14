Главное таможенное управление Китая подвело итоги внешней торговли страны за первый квартал этого года и отдельно за март. Естественно, чуда не произошло: статистика неумолимо демонстрирует сокращение объемов товарооборота. За три месяца он упал в годовом исчислении на 6,4% до 6,57 трлн юаней. При этом экспорт просел сильнее: на 11,4%. Импорт же сократился лишь на 0,7%.

При этом, как отмечает агентство Синьхуа, со ссылкой на китайских чиновников, в марте появились «признаки восстановления». Китай снова удивил: после разгромных результатов января-февраля, экспорт в прошлом месяце сократился только на 3,5%, а импорт даже вырос на 2,4%. Общий объем внешней торговли снизился в годовом исчислении на 0,8%. И это по сравнению с обрушением на 9,5% в январе-феврале!

Произошла и смена приоритетов: в I квартале торговым партнером №1 для Китая стали страны АСЕАН, сместив с пьедестала Евросоюз. Объем двусторонней торговли с этим регионом вырос на 6,1%.

Американское падение

Торговый оборот между Китаем и его главным партнером — конкурентом США, между тем, ушел в крутое пике, упав на 20,1%, до $95,74 млрд. И если импорт сократился только на 3,7% до $27,486 млрд, то экспорт просел больше чем на четверть (-25,2%) до $68,255 млрд.

При этом эксперты указывают на то, что падение, в том числе — результат отголосков торговой войны. Ввозные пошлины на весьма обширный перечень китайских товаров продолжают действовать. В том числе - на столь необходимые сейчас Штатам медицинские костюмы, средства индивидуальной защиты (СИЗ), системы КТ и другое медицинское оборудование. И бьет это, в первую очередь, по самим Соединенным Штатам, число заболевших коронавирусом в которых уже перевалило за полмиллиона человек (при том, что во всем мире — около двух).

Как отметил в интервью CNBC Янчжун Хуан из Некоммерческого совета США по международным отношениям, Вашингтону неплохо бы именно сейчас пересмотреть подход к пошлинам на китайские товары. Многие страны в условиях пандемии уже пересмотрели подход к тарифам, и они явно опережают США в гонке, где главный приз — медицинское оборудование из Китая. И человеческие жизни, спасенные благодаря своевременным поставкам.

О том, что торговая война Дональда Трампа с Китаем может поставить под угрозу борьбу США с пандемией, говорят и в Институте международной экономики Петерсона (PIIE). По данным организации, импорт критически важных медицинских товаров на сумму $3,3 млрд по-прежнему облагается 7,5% пошлинами, а импорт еще на $1,1 млрд товаров, имеющих критическое значение в борьбе с COVID-19, ввозится с 25% таможенной надбавкой. И все это после того, как администрация Трампа вроде бы приостановила действие некоторых пошлин, сделав широкий жест в сторону КНР. Эта несговорчивость Белого дома ударит теперь по нему самому.

«Тарифы администрации Трампа на китайские медицинские товары могут способствовать дефициту и более высокой стоимости жизненно важного оборудования во время общенационального кризиса в области здравоохранения», — комментирует ситуацию Чед Баун из PIIE, отметив, что Китай при этом спокойно продает свои товары другим, более лояльным покупателям.

Глобальный фокус

«Китай обладает высокой устойчивостью и конкурентоспособностью во внешней торговле, а его компании сильны в инновациях и развитии рынка», — прокомментировал опубликованные данные по внешней торговле представитель ГТУ Ли Куивен.

Однако особых иллюзий в Поднебесной не питают: чиновник признает, что пандемия коронавируса нанесла настолько серьезный удар по мировой экономике, что падение мирового спроса неминуемо затронет и Китай.

Провал международной торговле пророчат уже со всех сторон. Так, согласно прогнозу ВТО, в 2020 году спад составит в лучшем случае 13%, в худшем — 32%.

«Почти все регионы будут испытывать двузначное сокращение объемов торговли в 2020 году, причем экспорт из Северной Америки и Азии пострадает больше всего», — говорится в обзоре организации.

Там же отмечается, что в первую очередь пострадают сектора со сложными цепочками создания стоимости, в том числе производство электроники и автопром.

При этом снижение оборота уже бьет и по смежным отраслям: как сообщает SCMP, международные судоходные компании, занимающиеся контейнерными перевозками, отменяют рейсы и объединяют маршруты, чтобы хоть как-то минимизировать потери. По информации консалтинговой компании Sea-Intelligence, неделю назад количество «замороженных» или отмененных рейсов выросло с 45 до 212. При этом поток в направлении Азия-Европа уже сжался на 29-34%.

В ВТО полагают, что восстановление глобальной торговли может начаться уже в следующем году. Но каким оно будет (и будет ли вообще), зависит в первую очередь от адекватности и своевременности действий, предпринимаемых правительствами.

Китайские власти не стали дожидаться подсказки, чтобы начать укреплять позиции своих экспортеров. Как сообщает Синьхуа, Минторг КНР в том числе пообещал помогать компаниям, ранее поставлявшим большую часть продукции на экспорт, продавать ее на внутреннем рынке, чтобы нивелировать потери от глобального падения спроса. Особый акцент будет сделан на поддержке представителей обрабатывающей промышленности.

Впрочем, Китай не одинок. О планах по поддержке своих экспортеров сообщили и в Сеуле. На поддержание ликвидности и кредитования компаний-экспортеров власти Южной Кореи выделят $29,7 млрд. На стимулирование резко снизившегося внутреннего потребительского спроса направят $14,3 млрд.

Таким образом, пока одни страны включают печатные станки, чтобы долларом, евро или какой-либо другой валютой удержать компании на плаву, компенсируя им потери от простоя, другие вместо рыбы дают удочку.