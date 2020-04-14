Индексы пошли вверх, но нефть падает на 5%

Российская валюта продолжает укрепление, несмотря на сильное падение «черного золота». На этом фоне индексы перешли в зеленую зону.

Индекс Мосбиржи во вторник подрос на +0,11% до 2631,83 пунктов, а индекс РТС поднялся на +0,73% до 1133,23 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:35 мск стоила 30,02 долларов за баррель (-5,42%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 73,08 рублей за доллар.

Котировки нефтяных компаний третью торговую сессию подряд снижаются: «Татнефть» (обыкновенные -5,52%, «префы» -3,87%), «Лукойл» (-3,89%), «Газпром нефть» (-2,14%), «Башнефть» (обыкновенные -1,73%, «префы» -1,88%), «Роснефть» (-1,71%). Положительная динамика наблюдается у акций «Русснефти» (+3,82%).

Компания «Яндекс» во время коронавируса запустила несколько новых сервисов. Среди них «Индекс самоизоляции», а во вторник в «Яндекс.Картах» стали отражаться данные об очередях в супермаркетах. Также компания выделила в отдельный бизнес каршеринг. Это все положительно сказалось на акциях IT-гиганта (+3,63%). Дорожающее золото с начала недели подогревает интерес к акциям «Полюса» (+5,42%) и «Полиметалла» (+4,42%). В плюсе также ритейлер «Магнит» (+2,31%) и «Детский мир» (+2,45%).