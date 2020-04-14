Восстановление Китая: производство iPhone уже вернулось на докризисный уровень

После обвала в первые два месяца 2020 года в марте спад экспорта и импорта КНР замедлился. Однако, по мнению специалистов, для уверенного восстановления китайской торговли потребуются месяцы. Экономики многих стран до сих пор «закрыты», а глобальный спрос из-за пандемии коронавируса COVID-19 резко снизился, что, естественно, усугубляет ситуацию.

Китайский экспорт согласно данным таможенной службы КНР, в марте снизился на 6,6% по сравнению с мартом 2019 года. В январе-феврале снижение составило 17,2%.

Тем не менее, статистика оказалась все же не такой страшной, как боялись многие эксперты. С другой стороны, перспективы восстановления и роста экспорта и в целом второй экономики планеты выглядят довольно неопределенно и мрачно.

Импорт сократился по сравнению с мартом прошлого года на 0,9%. Разница с прогнозами, доходившими до 9,5%, большая. Таможенники считают, что неплохие показатели по импорту свидетельствуют о повышении внутреннего спроса. Падение в первые два месяца текущего года составило 4%.

Большинство аналитиков считают, что показатели по ВВП за первый квартал, которые будут опубликованы в пятницу, впервые с 1992 года покажут квартальное снижение.

По словам представителя таможенного управления Ли Куйвэня, китайская торговля показала в марте некоторые признаки восстановления главным образом за счет быстро восстанавливающегося внутреннего спроса. Он также подчеркнул, что ни в коем случае не стоит недооценивать трудности, стоящие перед внешней торговлей.

Всемирная торговая организация (ВТО) на прошлой неделе опубликовала прогноз, согласно которому торговля товарами в этом году снизится больше, чем во время глобального финансового кризиса десятилетней давности. По мере ослабления пандемии COVID-19 она начнет восстанавливаться в 2021 году.

Аналитики предупреждают, что пройдут месяцы, прежде чем китайская экономика вернется к докризисным показателям. Более быстрому восстановлению помешает все тот же коронавирус, который закрыл десятки стран и сделал вполне реальной глобальную рецессию.

Еще одним показателем пусть и не такого быстрого, как хотелось, восстановления экономики Поднебесной и внутреннего спроса является быстрое возвращение поставок iPhone в марте к докризисному уровню. В прошлом месяце Apple Inc. поставила в КНР 2,5 млн смартфонов, что на 19% больше, чем в марте 2019 г.

Лидерство продукции Apple, падение которой в феврале превысило 60%(!), не вызывает сомнений, потому что остальной рынок смартфонов имеет отрицательную динамику. В марте его объем снизился на 22% по сравнению с первым весенним месяцем прошлого года и составил 21 млн смартфонов.

Китайские заводы Apple, которые контролирует в основном Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn), в марте начали активно возвращаться к работе.

На громадном сборочном заводе в Чжэнчжоу, который часто называют «городом айфонов», к работе в конце марта вернулись более 200 тысяч человек. Сейчас они собирают почти 300 тыс. смартфонов в сутки, то есть практически столько же, сколько до появления коронавируса.