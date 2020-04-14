Курс доллара: такого не было с 2013 года

В понедельник российский рубль продолжил дорожать к основным резервным мировым валютам, даже несмотря на снижение активности игроков из-за продолжающихся пасхальных выходных на большинстве биржевых и валютных площадок мира.

Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара США составил 73,64 руб. что на 12,25 коп. ниже уровня закрытия пятницы. Более серьёзно просел евро. Единая валюта ЕС торговалась по 80,31 руб., потеряв 43,75 коп. Таким образом, курс рубля укрепился к доллару восьмую сессию подряд, чего не наблюдалось с 2013 года, отмечают аналитики банка ING Group.

На открытии торгов вторника курс доллара также снижается - до 73,39 (минус 20 копеек), курс евро теряет 23 копейки - 80,08 руб.

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Рубль, который уверенно завершил прошлую неделю благодаря решению стран ОПЕК+, которые в ходе саммита, проходившего в удалённом формате, смогли достичь соглашения о сокращении нефтедобычи, в начале этой недели пусть умеренно, но продолжил расти к доллару и евро. Более серьёзному укреплению нацвалюты помешала пассивность игроков, которые пока не спешат более активно совершать торговые операции в ожидании возобновления полноценных торгов на всех мировых площадках по окончании пасхальных каникул. В понедельник возобновилась лишь работа американских бирж США, а вот в Европе они откроются только сегодня.

Пока трейдеры переваривают новые договоренности ОПЕК+, политики с удовольствием комментируют сделку, отмечая её важность для мировой экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19. В частности, глава Белого дома Дональд Трамп традиционно через свой микроблог в Twitter сообщил, что новая сделка картеля, а также стран, не входящих в альянс, предусматривает сокращение добычи «чёрного золота» не на 10 млн баррелей в сутки, а на 20.

«Проще говоря, объём, который стремились сократить в ходе переговоров ОПЕК+, составлял 20 млн баррелей в день, не 10 млн, о чем главным образом все говорят, - написал президент США, - Если произойдёт, что-то в этом духе, а мир вернется от бедствия с COVID-19 к деловой активности, то энергетическая отрасль будет снова мощной, намного сильнее, чем предполагается сейчас».

При этом американский лидер отдельно поблагодарил Россию и Саудовскую Аравию, а также всех, кто работал с им над тем, «чтобы вернуть этот очень большой бизнес обратно в его русло».

Несмотря на низкую деловую активность, которая наблюдалась накануне, мировые цены на нефть уже отреагировали на соглашение ОПЕК+. Так, стоимость июньских контрактов на «чёрное золото» сорта Brent вчера выросла на 1,94% - до 32,09 долл. за бочку. При этом на пике цена Brent росла в понедельник на 8%. При этом майские фьючерсы на нефть сорта WTI торговались вчера по 23,05 долл. за баррель (+1,27%).

Как считает Андрей Кочетков из «Открытие брокер» рост цен на нефть, который стал логичной реакцией на сделку ОПЕК+ автоматически отменяет часть рисков ослабления рубля.

«Так как на рынке не ждут катастрофичного сценария по нефти, то нацвалюта может теперь спокойно сосредоточиться на других факторах, главным из которых является огромный поток ликвидности от ведущих мировых центробанков», – отметил эксперт.

При этом он напомнил, что в конце прошлой недели ФРС запустила программу на 2,3 трлн долл., включая покупку облигаций так называемых «падших ангелов» – компаний, ранее потерявших свой инвестиционный рейтинг в рамках текущего кризиса.

«Теперь часть этих средств и от других программ неизбежно найдёт свой путь на мировой рынок в поисках высокодоходного риска. А рубль, пожалуй, единственный среди всех рисковых активов, сохраняет сейчас свою положительную реальную доходность по сравнению с отрицательными доходностями евро и доллара. При этом по мере возвращения глобальной экономики и финансов из коронавирусного шокового состояния стратегия carry trade будет становиться всё более актуальной, что естественно на руку нацвалюте», – резюмировал Кочетков.

Гельды Союнов из УК «Промсвязь» отметил, что значительную часть вчерашних торгов курс рубля к доллару находился в коридоре 73,40-73,60.

«С одной стороны, поддержку российской валюте оказывали нефтяные котировки С другой – продолжающееся ослабление курса доллара относительно корзины валют DXY на фоне больших вливаний ликвидности со стороны американского регулятора», – подчеркнул он.

При этом, по его мнению, в краткосрочной перспективе потенциал укрепления курса рубля относительно доллара исчерпан.

«Всё дело в том, что повышение мировых цен на нефть может замедлиться, а рублёвые налоговые поступления со стороны нефтегазовых компаний могут упасть из-за снижения стоимости на нефть марки Urals», – предположил Союнов.

Негативно относится к ближайшим перспективам рубля и Артём Деев из AMarkets. Он убеждён, что несмотря на то, что рубль вчера укрепился, реагируя на договоренность стран ОПЕК+ снизить объём нефтедобычи, этих усилий всё равно недостаточно для того, чтобы ликвидировать краткосрочный дисбаланс в нефтяном секторе.

Он пояснил, что большинство свободных хранилищ с «чёрным золотом» будут заполнены уже к маю, при том, что само соглашение по сокращению добычи истекает в июне.

«Таким образом, проблема избытка нефти вновь появится на рынке уже через месяц после её частичного разрешения. В этой связи есть серьёзные опасения, что курс доллара возобновит свой рост уже в самой ближайшей перспективе», – полает Деев.