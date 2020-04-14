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МКБ поддержит работающий с заграничными странами бизнес

Москва, 14.04.2020

Московский кредитный банк (МКБ) запустил акцию с льготными тарифами для новых клиентов - для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность.  Условия будут действовать в первые три месяца в рамках пакетов «Оптимальный» и «Бизнес» с дополнительной опцией ВЭД. Воспользоваться льготами смогут клиенты, впервые открывшие счет в банке в период с 13 апреля по 13 октября.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) получат возможность в первые три месяца совершать операции по льготным тарифам: 0,2% за покупку и продажу валюты, 0,1% при переводах в иностранной валюте (от 1500 до 15000 рублей), 0,1% за услугу валютного контроля (от 800 до 30 000 рублей).

Как отметили в пресс-службе, МКБ  является участником SWIFT GPI и предоставляет возможность осуществлять проверку прохождения международного платежа и его зачисления контрагенту заграницей. В системе «Ваш банк онлайн» доступен личный кабинет валютного контроля, позволяющий осуществлять взаимодействие и обмен документами с банком в рамках валютного контроля онлайн, а также получать важные напоминания от банка. 

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