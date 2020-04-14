Пожертвуют сланцевиками: как США будут сокращать добычу нефти

Президент Трамп приветствовал новое соглашение ОПЕК+, сказав, что сокращение добычи нефти сохранит сотни тысяч рабочих мест. Однако заключенная при его непосредственном участии сделка зависит от резкого снижения добычи сланцевой нефти в США, что скорее всего спровоцирует волну банкротств и потерю рабочих мест.

Американский президент и здесь пошел своим путем – вместо того, чтобы принять участие в соглашении, как настаивали остальные участники ОПЕК+, он добился неформального участия США, заявив, что вклад американских нефтяников в общее дело составит 2 млн баррелей в сутки и что на это снижение производства американскую нефтянку заставит пойти рынок с его неумолимыми законами. Американские нефтяники в этом году уже сократили свои бюджеты более чем на 27 млрд долларов и начали сокращать производство, не дожидаясь команд сверху, которые по законодательству США к тому же невозможны.

Почти 40% производителей нефти и газа в этом году окажутся на грани банкротства, утверждают аналитики Федеральной Резервной Системы (ФРС) Канзаса если цена барреля нефти в течение года не поднимется выше 30 долларов.

Первыми банкротами среди крупных нефтяных компаний стали на прошлой неделе сланцевая компания Whiting Petroleum Corp. и обслуживающая компания Hornbeck Offshore Services Inc.

После окончательного подписания нового соглашения ОПЕК+ в воскресенье аналитики Goldman Sachs Group Inc. заявили, что оно «слишком незначительное и слишком запоздалое». Они считают, что цены на нефть в США в предстоящие несколько недель снизятся еще больше по мере наполнения нефтехранилищ и резервуаров. В марте в результате обвала спроса цена барреля нефти марки WTI в некоторых штатах США упала до 10 долларов и ниже. Был даже зафиксирован как минимум один случай продажи по отрицательной цене, то есть производитель нефти был готов заплатить покупателю за то, чтобы тот «купил» у него нефть.

Между тем, американские нефтеперерабатывающие заводы и компании так же, как НПЗ в других странах, уже не знают, где складировать топливо, которое они не могут продать из-за остановки экономики.

На все требования России и Саудовской Аравии участвовать в соглашении и тоже сократить добычу нефти Дональд Трамп отвечал, что американские нефтяники уже сократили производство ввиду резкого снижения спроса.

Законодатели из нефтяных штатов требовали от президента ввести тарифы на саудовскую нефть и ввести против Эр-Рияда санкции. Трамп, большой друг саудитов, отказался портить с ними отношения. Белый дом в отличие от Эр-Рияда и Кремля не может приказать американским нефтяникам сократить добычу, но в этом и нет особой необходимости. Наверняка, говоря об американском вкладе в стабилизацию рынка нефти, президент Трамп имел в виду не только рыночные механизмы, которые должны сами отрегулировать уровни ее добычи, но и держал в уме регулятора главного американского штата – Техаса, который накануне сделки говорил о возможном снижении производства, что еще пару месяцев назад казалось немыслимым. По крайней мере, последние без малого полвека добыча нефти в Техасе только росла.

14 апреля состоится заседание Railroad Commission of Texas (RRC), на котором, не исключено, будет объявлено о снижении добычи нефти на территории штата. По мнению Райана Ситтона, одного из трех комиссионеров Комиссии, сокращение производства - единственный способ спасти техасскую нефтянку от коллапса. Для такого радикального решения, у которого есть не только сторонники, но и многочисленные противники, понадобится согласие еще одного из двух оставшихся комиссионеров.

Между тем, председатель Railroad Commission of Texas Уэйн Кристиан не скрывает своего отрицательного отношения к идее снижения добычи нефти. Он говорит, что готов выслушать любые предложения, которые помогут защитить «фрекинговое экономическое чудо» (сланцевиков), но как у «консервативного сторонника свободного рынка» у него имеется ряд серьезных возражений на такой подход к решению проблемы.

«Если Техас снизит или остановит добычу нефти,- говорит он,- нет гарантий, что другие страны или штаты последуют его примеру». Проблема наращивания добычи нефтедобывающими странами после подписания нового соглашения ОПЕК+ решена, хотя у многих специалистов большие сомнения в том, что все участники будут его честно выполнять, а вот угроза со стороны других нефтяных штатов США остается в силе. Нефтяникам этих штатов их регуляторы не могут приказать снизить добычу.

В случае принятия решения о сокращении добычи нефти в Техасе с 1 мая крупным компаниям придется снизить производство на 20%. Естественно, не все производители согласятся это делать. К примеру, директор по добыче сланцевой нефти Exxon Стааль Гжервик является стойким защитником свободного рынка, который отвергает какое бы то ни было вмешательство. По его мнению, лучше всех сумеет отрегулировать нынешний дисбаланс между спросом и предложением рынок, а не регулятор. Гжервик считает, что квоты и обязательные сокращения приведут к негативным последствиям в штате и подорвут конкурентоспособность Техаса как в США, так и за границами США.