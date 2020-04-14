«У страха глаза велики», – прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков вопросы прессы относительно роста преступности в стране и того, что нынешняя ситуация похожа на 1990-е годы. Он признал, что рост количества преступлений действительно фиксируется, отметив, что правоохранительные органы работают сейчас «с повышенной нагрузкой», однако важно не поддаваться панике.

Однако информационное поле эту панику активно нагнетает: в новостях СМИ, а также в соцсетях все чаще появляются сообщения о нападениях на стариков, одиноких женщин. Многих потрясла история, произошедшая 4 апреля в Казани: мужчина отнял у пожилой женщины сумку с продуктами и кошельком с деньгами. Позже 80-летняя пенсионерка, не выдержав потрясения, скончалась. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Конечно, не по всем фронтам будет наблюдаться рост, отмечают эксперты. Явно сократится количество квартирных краж: хозяева-то все по домам сидят. Опять же, самоизоляция, по всей вероятности, приведет к снижению числа изнасилований: потенциальные жертвы останутся в безопасности. Но закон сохранения энергии, увы, не на стороне законопослушных граждан и полиции.

Люди теряют источники дохода, а с ними – и страх перед законом, отмечают эксперты. «Очень важно проследить, как ситуация с карантином повлияет на сокращение рабочих мест. От людей, лишившихся из-за карантина источника доходов, особенно если это коснется слабозащищенных слоев населения, мигрантов, можно ожидать активизации криминальной деятельности», – заявил газете «Известия» доцент кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александр Теохаров.

Бытовая непригодность

Самоизоляция тоже может стать триггером – не каждый выдержит месяц затворничества. «Все же люди разные, один может бесконечно смотреть сериалы, а другой и 20 минут не может усидеть на месте — и как его удержать в замкнутом пространстве целый месяц в однокомнатной квартире с четырьмя детьми? Копится раздражение, негатив. Он может выплескиваться вовне — я имею в виду уличную преступность, — а может оставаться внутри, в виде домашнего насилия, пьянства и бытовухи», – поясняет в интервью Lenta.ru генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Всплески отмечаются во многих регионах. В той же Казани выросло количество грабежей и нападений на продуктовые магазины. И бытовых преступлений. «С введением карантинных мер число зарегистрированных преступлений снизилось. В первую неделю — на 8%, во вторую неделю — на 14%. В то же время возросло число таких преступлений, как убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных в быту и лицами, находящимися в алкогольном опьянении», – цитирует Gazeta.ru замначальника управления МВД России по Казани Валерия Саматошенкова.

Алкоголь – не лучшее средство в самоизоляции. Зеленый змий, к сожалению, у многих ослабляет тормоза. Но еще быстрее теряют контроль наркозависимые. Как сообщает газета «Версия», курьеры торговцев отравой внезапно оказались «на виду»: людей на улицах мало и любой человек, шатающийся по двору и уж, тем более, копошащийся на детской площадке или в клумбе, вызывает подозрение. Парки закрыты, да и полицейские курсируют регулярно. Так что так называемые «закладки» делать не получается. Вроде бы хорошо – зависимые потеряют доступ к вожделенной отраве. Но в этом-то и главная опасность.

«Феномен наркопреступности заключается в том, что наркоман не может контролировать себя, ему физиологически необходима новая доза», – пояснил «Версии» майор полиции в отставке Андрей Петренко. Он добавил, что человек в таком состоянии может пойти на все – напасть на родных, выскочить на улицу и ограбить кого-то, чтобы добыть наркотик по завышенной цене. И не исключено, что во время карантина такие происшествия участятся, добавляет собеседник издания.

Опасные гости

Еще одна болевая точка: мигранты. Они тоже теряют работу, при этом сбережений у них еще меньше, чем у коренного населения. Уехать из России они сейчас не могут, выйти из изоляции и зарабатывать – тоже. Доступа к элементарной медицинской помощи у них также зачастую нет. При этом многие живут в переполненных квартирах, и «в тесноте, да не в обиде» в данной ситуации не лучшее определение.

«Сейчас в их закрытом сообществе могут формироваться разные взгляды. Долгое время мы боролись с идеологией «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) в их среде, а сегодня мы сами закрыли их в резервациях, где оперативная обстановка абсолютно не контролируется. Какие идеи зреют в сообществах малообразованных людей, которые приехали из мусульманских республик и теперь сидят без денег?», – рассуждает Александр Михайлов.

«Ситуация, когда мигранты не могут благополучно вернуться на родину, может перейти в социальный взрыв, если они не смогут зарабатывать деньги, а запасы скушают!», - цитирует «Версия» предупреждение главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. О том, что ситуация накаляется заявил изданию, и посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов. Он уже потребовал от российских властей временно освободить его земляков от платы за трудовые патенты, чтобы дать людям возможность себя обеспечивать.

Между тем, по данным МВД, только в 2019 году на миграционный учет в России было поставлено 16,5 миллионов иностранных граждан. Количество проживающих в Москве на конец декабря прошлого года мигрантов превысило 1,6 млн человек. Из них 1,4 млн – выходцы из ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Украины и Белоруссии.

По словам начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по столице Дмитрия Сергиенко, иностранцы в Москве совершили порядка 5,5 тыс. преступлений.

По последним же данным, за первые 2 месяца 2020 года в Москве было зафиксировано 23,9 тыс. преступлений. На втором месте – Московская область (12,1 тыс.). В пятерку лидеров вошли Краснодарский край (12 тыс.), Челябинская область (10,2 тыс.) и Ростовская область (9,6 тыс.). Если же говорить в целом о стране, то количество зафиксированных в России прецедентов за январь-февраль выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% – до 327,3 тысяч.

Вирус разогнал преступников?

Статистика зарубежных стран пока выглядит достаточно позитивно. Если посмотреть на те же Соединенные Штаты, то картина чуть ли не пасторальная. Так в одном из самых «гангстерских» городов США, Чикаго, количество арестов, связанных с наркотиками, спустя несколько недель после введения карантина, сократилось на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в целом уровень преступности опустился на 10%. В Лос-Анджелесе, по данным Associated Press, после 15 марта количество зафиксированных преступлений упало на 30%. В Нью-Йорке, где на больничный с коронавирусом ушло чуть ли не 20% полицейских, тоже демонстрируется двузначное падение: -12%.

Подобные сообщения приходят и из других стран: в Сальвадоре, где несколько лет назад совершалось до 600 убийств в день, сейчас их в среднем всего 2. В Перу уровень преступности еще в марте упал на 84%. В ЮАР уже в течение первой недели самоизоляции количество зарегистрированных изнасилований сократилось с «обычных» 700 в день до 101. А общее число зафиксированных серьезных нападений - с 2673 до 456.

В Великобритании уровень преступности снизился на 21%. Однако глава МВД страны, Прити Пател предупреждает: расслабляться не стоит. Королевство уже столкнулось с рядом инцидентов, связанных с мародерством. Кроме того, на смену грабителям идут мошенники и аферисты.

Об этом же предупреждает и Европол (полицейская служба Евросоюза). В докладе организации сообщается, что значительно выросло число подделок на рынке (в том числе масок, дезинфицирующих средств, лекарств), а мошенники всех уровней уже отрабатывают новые приемы, чтобы воспользоваться главным спутником пандемии – человеческим страхом. Кроме того, директор организации Кэтрин Де Болле указала на рост активности киберпреступников. Она отметила, что сейчас, когда многие европейцы работают из дома, под угрозой находится безопасность данных.

Кто в домике?

При этом полицейские и специалисты по безопасности во многих странах, даже признавая официальное снижение количества преступлений, говорят в один голос: «Мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями», - имея в виду, в первую очередь, домашнее насилие. Да, данные по этим происшествиям, тоже обновляются. Но, в тех же США, по словам самих полицейских, число незарегистрированных случаев растет пугающими темпами. Во Франции уже на конец марта количество случаев вмешательства полиции из-за насилия в семье выросло больше, чем на треть.

На проблему уже обратил внимание генсек ООН. «В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье», - написал в своем аккаунте в Twitter Антониу Гутерриш. Он отметил, что многие женщины оказались заперты в ловушке с жестокими партнерами: в ряде стран число обращений в службы поддержки удвоилось. Только вот ни полиции, ни медикам сейчас не до жертв домашних тиранов. А посему, считает Гутерриш, надо увеличить финансирование некоммерческих профильных организаций.

Впрочем, «надо дать больше денег» - главная мантра коронакризиса. Ими можно и социальный пожар затушить, и экономики спасти, и COVID-19, собственно, победить. Однако печатные станки во многих странах уже работают на полную катушку, но заделать все течи тонущего корабля купюрами вряд ли получится. Остается лишь «следить за собой и быть осторожными», ожидая, когда же, как пообещал президент, «и это пройдет».