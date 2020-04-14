«У страха глаза велики», – прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков вопросы прессы относительно роста преступности в стране и того, что нынешняя ситуация похожа на 1990-е годы. Он признал, что рост количества преступлений действительно фиксируется, отметив, что правоохранительные органы работают сейчас «с повышенной нагрузкой», однако важно не поддаваться панике.
Однако информационное поле эту панику активно нагнетает: в новостях СМИ, а также в соцсетях все чаще появляются сообщения о нападениях на стариков, одиноких женщин. Многих потрясла история, произошедшая 4 апреля в Казани: мужчина отнял у пожилой женщины сумку с продуктами и кошельком с деньгами. Позже 80-летняя пенсионерка, не выдержав потрясения, скончалась. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Конечно, не по всем фронтам будет наблюдаться рост, отмечают эксперты. Явно сократится количество квартирных краж: хозяева-то все по домам сидят. Опять же, самоизоляция, по всей вероятности, приведет к снижению числа изнасилований: потенциальные жертвы останутся в безопасности. Но закон сохранения энергии, увы, не на стороне законопослушных граждан и полиции.
Люди теряют источники дохода, а с ними – и страх перед законом, отмечают эксперты. «Очень важно проследить, как ситуация с карантином повлияет на сокращение рабочих мест. От людей, лишившихся из-за карантина источника доходов, особенно если это коснется слабозащищенных слоев населения, мигрантов, можно ожидать активизации криминальной деятельности», – заявил газете «Известия» доцент кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александр Теохаров.
Самоизоляция тоже может стать триггером – не каждый выдержит месяц затворничества. «Все же люди разные, один может бесконечно смотреть сериалы, а другой и 20 минут не может усидеть на месте — и как его удержать в замкнутом пространстве целый месяц в однокомнатной квартире с четырьмя детьми? Копится раздражение, негатив. Он может выплескиваться вовне — я имею в виду уличную преступность, — а может оставаться внутри, в виде домашнего насилия, пьянства и бытовухи», – поясняет в интервью Lenta.ru генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.
Всплески отмечаются во многих регионах. В той же Казани выросло количество грабежей и нападений на продуктовые магазины. И бытовых преступлений. «С введением карантинных мер число зарегистрированных преступлений снизилось. В первую неделю — на 8%, во вторую неделю — на 14%. В то же время возросло число таких преступлений, как убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных в быту и лицами, находящимися в алкогольном опьянении», – цитирует Gazeta.ru замначальника управления МВД России по Казани Валерия Саматошенкова.
Алкоголь – не лучшее средство в самоизоляции. Зеленый змий, к сожалению, у многих ослабляет тормоза. Но еще быстрее теряют контроль наркозависимые. Как сообщает газета «Версия», курьеры торговцев отравой внезапно оказались «на виду»: людей на улицах мало и любой человек, шатающийся по двору и уж, тем более, копошащийся на детской площадке или в клумбе, вызывает подозрение. Парки закрыты, да и полицейские курсируют регулярно. Так что так называемые «закладки» делать не получается. Вроде бы хорошо – зависимые потеряют доступ к вожделенной отраве. Но в этом-то и главная опасность.
«Феномен наркопреступности заключается в том, что наркоман не может контролировать себя, ему физиологически необходима новая доза», – пояснил «Версии» майор полиции в отставке Андрей Петренко. Он добавил, что человек в таком состоянии может пойти на все – напасть на родных, выскочить на улицу и ограбить кого-то, чтобы добыть наркотик по завышенной цене. И не исключено, что во время карантина такие происшествия участятся, добавляет собеседник издания.
Еще одна болевая точка: мигранты. Они тоже теряют работу, при этом сбережений у них еще меньше, чем у коренного населения. Уехать из России они сейчас не могут, выйти из изоляции и зарабатывать – тоже. Доступа к элементарной медицинской помощи у них также зачастую нет. При этом многие живут в переполненных квартирах, и «в тесноте, да не в обиде» в данной ситуации не лучшее определение.
«Сейчас в их закрытом сообществе могут формироваться разные взгляды. Долгое время мы боролись с идеологией «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) в их среде, а сегодня мы сами закрыли их в резервациях, где оперативная обстановка абсолютно не контролируется. Какие идеи зреют в сообществах малообразованных людей, которые приехали из мусульманских республик и теперь сидят без денег?», – рассуждает Александр Михайлов.
«Ситуация, когда мигранты не могут благополучно вернуться на родину, может перейти в социальный взрыв, если они не смогут зарабатывать деньги, а запасы скушают!», - цитирует «Версия» предупреждение главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. О том, что ситуация накаляется заявил изданию, и посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов. Он уже потребовал от российских властей временно освободить его земляков от платы за трудовые патенты, чтобы дать людям возможность себя обеспечивать.
Между тем, по данным МВД, только в 2019 году на миграционный учет в России было поставлено 16,5 миллионов иностранных граждан. Количество проживающих в Москве на конец декабря прошлого года мигрантов превысило 1,6 млн человек. Из них 1,4 млн – выходцы из ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Украины и Белоруссии.
По словам начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по столице Дмитрия Сергиенко, иностранцы в Москве совершили порядка 5,5 тыс. преступлений.
По последним же данным, за первые 2 месяца 2020 года в Москве было зафиксировано 23,9 тыс. преступлений. На втором месте – Московская область (12,1 тыс.). В пятерку лидеров вошли Краснодарский край (12 тыс.), Челябинская область (10,2 тыс.) и Ростовская область (9,6 тыс.). Если же говорить в целом о стране, то количество зафиксированных в России прецедентов за январь-февраль выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% – до 327,3 тысяч.
Статистика зарубежных стран пока выглядит достаточно позитивно. Если посмотреть на те же Соединенные Штаты, то картина чуть ли не пасторальная. Так в одном из самых «гангстерских» городов США, Чикаго, количество арестов, связанных с наркотиками, спустя несколько недель после введения карантина, сократилось на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в целом уровень преступности опустился на 10%. В Лос-Анджелесе, по данным Associated Press, после 15 марта количество зафиксированных преступлений упало на 30%. В Нью-Йорке, где на больничный с коронавирусом ушло чуть ли не 20% полицейских, тоже демонстрируется двузначное падение: -12%.
Подобные сообщения приходят и из других стран: в Сальвадоре, где несколько лет назад совершалось до 600 убийств в день, сейчас их в среднем всего 2. В Перу уровень преступности еще в марте упал на 84%. В ЮАР уже в течение первой недели самоизоляции количество зарегистрированных изнасилований сократилось с «обычных» 700 в день до 101. А общее число зафиксированных серьезных нападений - с 2673 до 456.
В Великобритании уровень преступности снизился на 21%. Однако глава МВД страны, Прити Пател предупреждает: расслабляться не стоит. Королевство уже столкнулось с рядом инцидентов, связанных с мародерством. Кроме того, на смену грабителям идут мошенники и аферисты.
Об этом же предупреждает и Европол (полицейская служба Евросоюза). В докладе организации сообщается, что значительно выросло число подделок на рынке (в том числе масок, дезинфицирующих средств, лекарств), а мошенники всех уровней уже отрабатывают новые приемы, чтобы воспользоваться главным спутником пандемии – человеческим страхом. Кроме того, директор организации Кэтрин Де Болле указала на рост активности киберпреступников. Она отметила, что сейчас, когда многие европейцы работают из дома, под угрозой находится безопасность данных.
При этом полицейские и специалисты по безопасности во многих странах, даже признавая официальное снижение количества преступлений, говорят в один голос: «Мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями», - имея в виду, в первую очередь, домашнее насилие. Да, данные по этим происшествиям, тоже обновляются. Но, в тех же США, по словам самих полицейских, число незарегистрированных случаев растет пугающими темпами. Во Франции уже на конец марта количество случаев вмешательства полиции из-за насилия в семье выросло больше, чем на треть.
На проблему уже обратил внимание генсек ООН. «В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье», - написал в своем аккаунте в Twitter Антониу Гутерриш. Он отметил, что многие женщины оказались заперты в ловушке с жестокими партнерами: в ряде стран число обращений в службы поддержки удвоилось. Только вот ни полиции, ни медикам сейчас не до жертв домашних тиранов. А посему, считает Гутерриш, надо увеличить финансирование некоммерческих профильных организаций.
Впрочем, «надо дать больше денег» - главная мантра коронакризиса. Ими можно и социальный пожар затушить, и экономики спасти, и COVID-19, собственно, победить. Однако печатные станки во многих странах уже работают на полную катушку, но заделать все течи тонущего корабля купюрами вряд ли получится. Остается лишь «следить за собой и быть осторожными», ожидая, когда же, как пообещал президент, «и это пройдет».