Online круглый стол «Как повлияет коронавирус на российскую ветроэнергетику?»

Ведущие глобальные и российские эксперты и практики в области ветроиндустрии обсудят, как нынешняя ситуация в условиях действующего в стране карантина отобразится на реализации ветроэнергетических проектов. Что сейчас происходит на производственных и строительных площадках?
Место: бесплатная online-трансляция на платформе Zoom, предварительная регистрация us02web.zoom.us
Язык трансляции: русский, перевод англоязычных участников.
Обсудим вопросы:
- Какое текущее состояние ветроиндустрии в России и в мире?
- Как ситуация с Covid-19 повлияет на различные отрасли промышленности в сфере ВИЭ?
- Как выглядит ветроэнергетическое будущее?
- Усилит или ослабит эта ситуация «зеленую» трансформацию энергетических систем?
Спикеры
- Андрей Похожаев, старший управляющий директор по инвестиционной деятельности, Инвестиционный дивизион ВИЭ ООО «УК «РОСНАНО»
- Кимал Юсупов, генеральный директор подразделений Vestas Russia и Vestas Manufacturing Russia
- Стефан Гсэнгер, генеральный секретарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации, WWEA
- Алексей Хохлов, руководитель направления «Электроэнергетика» Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО
- Сохаиб Малик, старший аналитик EMEARC Power & Renewables Wood Mackenzie A/S
- Роман Попов, коммерческий директор ООО «Саренс Раша»
- Дмитрий Богданов, старший юрист международного альянса юридических фирм CMS
- Игорь Макаров, руководитель департамента мировой экономики ВШЭ
Модератор Игорь Брызгунов – председатель РАВИ