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Online круглый стол «Как повлияет коронавирус на российскую ветроэнергетику?»

Москва, 14.04.2020
Начало: 16 апреля 2020, в 11:00 MSK
  • Online круглый стол «Как повлияет коронавирус на российскую ветроэнергетику?»

Ведущие глобальные и российские эксперты и практики в области ветроиндустрии обсудят, как нынешняя ситуация в условиях действующего в стране карантина отобразится на реализации ветроэнергетических проектов. Что сейчас происходит на производственных и строительных площадках?

Место: бесплатная online-трансляция на платформе Zoom, предварительная регистрация us02web.zoom.us

Язык трансляции: русский, перевод англоязычных участников.

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Обсудим вопросы:

  • Какое текущее состояние ветроиндустрии в России и в мире?
  • Как ситуация с Covid-19 повлияет на различные отрасли промышленности в сфере ВИЭ?
  • Как выглядит ветроэнергетическое будущее?
  • Усилит или ослабит эта ситуация «зеленую» трансформацию энергетических систем?

Спикеры

  • Андрей Похожаев, старший управляющий директор по инвестиционной деятельности, Инвестиционный дивизион ВИЭ ООО «УК «РОСНАНО»
  • Кимал Юсупов, генеральный директор подразделений Vestas Russia и Vestas Manufacturing Russia
  • Стефан Гсэнгер, генеральный секретарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации, WWEA
  • Алексей Хохлов, руководитель направления «Электроэнергетика» Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО
  • Сохаиб Малик, старший аналитик EMEARC Power & Renewables Wood Mackenzie A/S
  • Роман Попов, коммерческий директор ООО «Саренс Раша»
  • Дмитрий Богданов, старший юрист международного альянса юридических фирм CMS
  • Игорь Макаров, руководитель департамента мировой экономики ВШЭ

Модератор Игорь Брызгунов – председатель РАВИ

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