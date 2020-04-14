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Пожар в Чернобыле: остается ли опасность для хранилищ радиоактивных отходов

Москва, 14.04.2020
Горевший в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС лес пожарные не могли потушить десять дней. Огонь вплотную приближался к саркофагу над разрушенным энергоблоком. Какая обстановка в районе многострадальной станции сейчас?
#Радиационная безопасность
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#Общество
  • Пожар в Чернобыле: остается ли опасность для хранилищ радиоактивных отходов

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения бушевал больше десяти дней

STR/EPA

Горевший в течение почти двух недель лес в чернобыльской зоне отчуждения был спасён благодаря прошедшему дождю. Пожарные пытались справиться с огнем – к тушению пожара привлекали пожарную авиацию, которая совершила 227 вылетов и сбросила 500 тонн воды, - однако сильный ветер быстро разносил огонь из нескольких участков возгорания.

Как сообщил украинский телеканал «24», от огня пришлось отстаивать не только хранилище с радиоактивными отходами, но и распределительную электростанцию ​​ЧАЭС, объекты «Укрытие», «Вектор» и военные склады боеприпасов.

Украинские власти заявили об умышленных поджогах и даже задержали двух подозреваемых, но, судя по всему, речь идет о жителях близлежащих сёл, которые по старой привычке выжигают сухостой и сжигают бытовые отходы.

Новость о пожаре в Чернобыле быстро вышла на международный уровень из-за опасений выбросов радиоактивных веществ в атмосферу. Действительно, огонь вплотную приближался к саркофагу над разрушенным энергоблоком Чернобыльской атомной станции и к хранилищу радиоактивных отходов «Подлесный».

В Киев вместе с дымом от пожаров пришло беспокойство по поводу уровня радиации. Мэр города поспешил заверить жителей, что ситуация под контролем. «В столице мы постоянно контролируем радиационный фон. Превышений пока нет. Фон не превышает 0,013 микрорентген в час. При норме 0,03 микрорентген в час», - заявил Виталий Кличко.

Саркофаг и хранилище радиоактивных отходов находятся на приличном расстоянии от деревьев и сделаны из негорючих материалов, поэтому огонь им вряд ли угрожал. В возникшем беспокойстве скорее виновата дурная слава Чернобыля, ставшего синонимом техногенной радиоактивной катастрофы, чем уровень реальной угрозы.

Версия о том, что сгоревшие во время пожара чернобыльские деревья содержали в себе радиоактивные элементы, которые могли попасть в атмосферу вместе с дымом, также не подтвердилась.

Молчание президента Украины Владимира Зеленского по поводу масштабных пожаров в Чернобыле вызвало нехорошие ассоциации с 1986 годом, когда власти долго молчали о произошедшей катастрофе, не желая расстраивать советский народ накануне Первомая. Но спустя две недели после начала пожара и за день до его окончания украинский лидер всё же успел обратить на него своё внимание.

«Тщательно следим за ситуацией в Чернобыльской зоне. Я знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра послушаю информацию от главы Государственной службы Украины о чрезвычайной ситуации Николая Чечоткина о пожарах. Выводы не будут баряться. Обществу нужно знать правду и быть в безопасности», - написал Зеленский в своём Facebook и пожар прекратился.

Но, как сообщает Росгидромет, «до настоящего времени очаги возгорания не ликвидированы».

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