Прогноз погоды: синоптики предупредили о странной погоде на Пасху

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части Русской равнины на Пасху ожидается очень странная погода. Метеорологи предупреждают, что, так как в этом году Пасха ранняя, поэтому привычного в этот светлый праздник тепла не будет. Более того в некоторых регионах ожидается очень неприятная климатическая обстановка с пониженным температурным фоном, усилением ветра и выпадением снега.

Погода на Пасху в регионах Дальнего Востока

Странная погода, по прогнозу синоптиков, ожидается на Дальнем Востоке России. Так, на Сахалине при вполне приличных температурных показателях – плюс 9, что уже странно для этого региона в это время года – при очень высокой влажности, которая в воскресенье, 19 апреля составить почти 100% и шквалистом ветре, такая температура будет ощущаться как минус 7-9. При этом после полуночи столбики термометров опустятся до минус 10.

Прохладная, пасмурная погода в пасхальное воскресенье, по прогнозу синоптиков, ожидается в Приморье, Хабаровском крае, Забайкалье, а также в Республике Бурятия. Здесь в светлое время суток воздух станет прогреваться до плюс 2-6, ночью – остывать до минус 5-7. Возможны осадки, как в виде дождя, так и в виде снега.

Значительно теплее в предстоящий уикенд в Амурской, Магаданской и Еврейской автономной областях. Здесь на Пасху градусники покажут плюс 15-20. Ожидается солнечная, комфортная погода без осадков и сильного ветра.

Прогноз погоды на Пасху в Сибири

По прогнозу синоптиков, странная погода ждёт Сибирь. В частности, в Иркутской области, где почти всю неделю будет тепло, а в четверг, 16 апреля даже аномально жарко (плюс 20), в ночь на воскресенье резко похолодает до минус 6-7. Днём также зябко, пасмурно и ветрено. Правда, обойдётся без осадков.

Климатические странности, но со знаком плюс ожидаются в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Здесь, по прогнозу синоптиков, на Пасху температурный фон составит плюс 11-19, возможен небольшой дождь.

На юге Западной Сибири, как предполагают метеорологи, ночью подморозит до минус 5. В светлое время суток ожидается плюс 4-7 тепла, но праздничное настроение испортит дождь со снегом.

Погода на Пасху в южных регионах России и на Северном Кавказе

Странную погоду на Пасху обещают синоптики также жителям южных регионов России и Северного Кавказа. И если на равнинных территориях будет относительно тепло и без осадков, то в горах Кавказа очень высока вероятность лавинной опасности.

Сложная погодная обстановка также прогнозируется на черноморском побережье Кубани, где, например, в Сочи, 19 апреля ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, в Новороссийске – до 23-25 метров в секунду. На море возможет мощный шторм и сильный ливень. Воздух прогреется до плюс 14.

Ещё прохладнее в светлый праздник Пасхи будет на севере Южного федерального округа. Так, в Волгоградской и Ростовской областях в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до плюс 1-2, а днём выше 11-12 не поднимутся. Холодно, по прогнозу синоптиков, на Кубани, в Ставропольском крае, а также в Чечне, Ингушетии и Дагестане. В этих регионах метеорологи обещают днём плюс 10-14, ночью – плюс 3-6. А вот в Крыму на Пасху будет тепло – до 20-22 градусов выше нуля – и солнечно. Местами, правда, возможен ветер северо-восточного направления и небольшие осадки.

Прогноз погоды на Пасху в Северо-западном федеральном округе и СПб

Самая ненастная погода, по прогнозу синоптиков, на Пасху ожидается в Северо-западном округе, который к выходным накроют сразу два мощных циклона. В частности, в субботу, 18 апреля в СЗАО выпадет снег, мокрый снег с налипанием на ЛЭП. При этом усилится ветер, скорость которого местами будут составлять 15-20 метров в секунду. Стремительно похолодает на Пасху в Республике Карелия и в Мурманской области. Здесь в воскресенье даже днём всего полюс 3-5, а после полуночи – минус 1-5.

Снегом и пониженным температурным фоном встретит Пасху Санкт-Петербург. По прогнозу синоптиков, в городе на Неве в ночь на воскресенья, 19 апреля – 2-4 градуса ниже нуля. Днём в СПб с севера начнёт поступать холодный влажный воздух, что приведет к резкому ухудшению погодных условий. Прогнозируются снежные осадки и всего плюс 4-6.

Погода на Пасху в Москве. Точный прогноз синоптиков

Не порадует погода на Пасху и жителей Москвы. По крайней мере, по прогнозу синоптиков, в воскресенье, 19 апреля резкого взрыва тепла точно не ожидается. При этом, как напоминают метеорологи, пасхальные дни в российской столице обычно не отличаются по погодным характеристикам – дождь бывает, но обычно климатическая ситуация умеренно-тёплая, воздух прогревается до плюс 15, а в отдельные годы до плюс 20.

На сей раз будет существенно холоднее – всего плюс 5-7 днём и от нуля до минус 1 – ночью. Возможны осадки – дождь и мокрый снег. Также усилится ветер, а атмосферное давление повысится.