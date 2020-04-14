Путин: нужны экстраординарные меры для остановки распространения COVID-19

Глава российского государства Владимир Путин на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проходила в режиме видеоконференции, заявил, что для остановки распространения коронавируса СCOVID-19 необходимо принять экстраординарные меры.

«Действительно требуются экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции, – цитирует президента РФ ТАСС. – Я полностью согласен с прозвучавшими на встрече оценками относительно негативного влияния пандемии коронавируса на все стороны жизни, причём в глобальном масштабе, а также на социальную сферу и экономику».

При этом, как подчеркнул Путин, сейчас затруднена торговля товарами и услугами, почти полностью снизилась мобильность населения, а финансовые и сырьевые рынки подвержены волатильности.

Кроме того, Путин отметил, что серьёзно возросла нагрузка на систему здравоохранения.

«В этой связи очень важно продолжать сотрудничество всех стран, в том числе в формате ЕАЭС, для борьбы с пандемией COVID-19. Но не могу не согласиться с тем, что методы борьбы с эпидемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций», – резюмировал президент России.

Статистика по коронавирусу на 14 апреля в России и Москве

За последние сутки в 51 регионе России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 2 774 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 21 102 пациентов с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 489 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+460 случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+121). Далее следуют Республика Коми (+97) и Нижегородская область (+68).

За истекшие сутки от COVID-19 скончались 22 человека, из них 12 – в Москве. Общее число жертв коронавируса в России достигло 170 человек, 95 – в Москве. Также за истекшие сутки выписаны 224 пациента, 179 – в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек, 1016 – в Москве.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в столице начнут действовать цифровые пропуска, которые можно оформить сейчас. В правительстве Москвы просят жителей города для оформления пропуска пользоваться формой nedoma.mos.ru.