Российские математики: скорой победы над COVID-19 в России ждать не стоит

Российские специалисты-математики федеральных ядерных центров, входящих в структуру Росатома, создали свои компьютерные модели распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 России и на их основе пришли к выводу, что скорой победы над этой заразой ждать не стоит.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на генерального директора госкорпорации Алексея Лихачёва. По его словам, сейчас существуют разные экспертные мнения. Так, одни одни считают, что на преодоление эпидемии понадобятся недели, другие утверждают, что нескольких месяцев не хватит.

«Наши математики из федеральных ядерных центров тоже подключились к этой работе и создали свои, уникальные компьютерные модели развития ситуации. Так вот, они пришли к выводу, что рассчитывать на быструю победу на коронавирусом нам не приходится», – резюмировал Лихачёв, не став при этом назвать даже примерные сроки завершения эпидемии COVID-19 в России.

В российских федеральных ядерных центрах, занятых разработками в области ядерного оружия, исторически существует мощная математическая и компьютерная база.

Ранее сообщалось, что Галина Кожевникова – заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН – рассказала, как можно будет определить, что в России наступил пик заболеваемости COVID-19.

По её мнению, для этого надо внимательно в ежедневном режиме анализировать данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. При этом врач пояснила, что на пике несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев выявления заболевших.

Статистика по коронавирусу на 14 апреля в России и Москве

За последние сутки в 51 регионе России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 2 774 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 21 102 пациентов с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 489 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+460 случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+121). Далее следуют Республика Коми (+97) и Нижегородская область (+68).

За истекшие сутки от COVID-19 скончались 22 человека, из них 12 – в Москве. Общее число жертв коронавируса в России достигло 170 человек, 95 – в Москве. Также за истекшие сутки выписаны 224 пациента, 179 – в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек, 1016 – в Москве.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в столице начнут действовать цифровые пропуска, которые можно оформить сейчас. В правительстве Москвы просят жителей города для оформления пропуска пользоваться формой nedoma.mos.ru.