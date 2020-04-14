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Россия получила из США штамм коронавируса для создания вакцины

Москва, 14.04.2020

По сообщению официального сайта томской таможни, ее сотрудники выпустили декларацию на штамм коронавируса, импортируемого российской компанией из США. Новость передает пресс-служба таможни 14 апреля.

В сообщении говорится, что из США в московский регион «ввезены  вирусные частицы» для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем. Название компании, для которой предназначены штаммы, не называется.

Уточняется, что частицы вируса были доставлены во флаконе объемом 23х0,6 мм и весом 88 г. Образец прибыл из-за океана в термоконтейнере с хладоэлементами. Данные меры необходимы, поскольку для транспортировки и хранения штаммов коронавируса обязательна температура в 2-8 градусов.

В сообщении таможни Томска говорится, что сотрудники ведомства таможни выпустили товар меньше чем за час, хотя по законодательству на регистрацию и выпуск товара уходит около одного рабочего дня, рассказали агентству «Интерфакс» в пресс-службе организации. Также в службе пояснили, что компании часто пользуются их услугами при импорте товаров из США из-за разницы во времени.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что полностью остановить распространение коронавируса возможно только при помощи вакцины. Он добавил, что «разработка эффективной вакцины потребуется для полного прерывания передачи инфекции». Без вакцины человечество рискует столкнуться с повторной активизацией коронавирусной инфекции, добавил Гебрейесус в ходе выступления 13 апреля.

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