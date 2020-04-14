СМИ: нефтяные компании США приостановили добычу нефти

Американские компании останавливают и снижают добычу нефти, передает The Wall Street Journal. Так Texland Petroleum остановила добычу на всех скважинах из-за падения спроса на нефть, Continental Resources снизила добычу на 30%. Компания Parsley Energy приняла решение приостановить разработку 150 скважин, передает СМИ. Президент Texland Petroleum компании сообщил, что у них подобный опыт впервые и «раньше они никогда этого не делали».

«Мы всегда могли продавать нефть, даже по неблагоприятной цене», - заявил президент компании Джим Уилкес. Его компания уже обратилась к государству с просьбой предоставить займ, который позволил бы платить зарплату 73 сотрудникам, передает издание. СМИ уточняет, что урезают добычу и более крупные компании, а именно кроме Texland, о сокращении добычи в мае уже сообщила компания Continental Resources. По словам главы, они намерены снизить добычу примерно на 30%.

Компания Parsley Energy, остановившая разработку 150 скважин, добывала из них всего 400 барр. в сутки. Как заявил глава Parsley Energy Мэтта Галлахера, разработка больше не рентабельна. Компания обратилась с просьбой к регулятору Техаса о рассмотрении сокращения добычи нефти на фоне падения мирового нефтяного рынка. По сообщению главы Техасской железнодорожной комиссии Райаны Ситтона, являющейся нефтяным регулятором Техаса, она созовет совещание для обсуждения данного вопроса.

Ранее о сокращении расходов на $50 млрд по разработке нефтедобычи заявили такие компании, как Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, добавляет СМИ.