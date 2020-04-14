СМИ узнали о случаях коронавируса в российской армии

В российской армии к 30 марта было выявлено не менее трех зараженных COVID-19, сообщает издание «Коммерсантъ». Минобороны РФ характеризует положение в армии в связи с возможным распространением коронавируса как «неустойчивое», сообщил изданию источник близкий к руководству министерства.

Кроме трех инфицированных на карантине находится 133 человека из-за контактов с людьми с коронавирусом. При этом весенний призыв в армию не отменен, а сами военкоматы переведены на удаленный режим работы. Ранее российский президент заявил, что он не исключает привлечения специалистов Минобороны к борьбе с коронавирусом.

Источник также сообщил изданию, что военное ведомство направило в правительственный аппарат отчет о заболевших коронавирусом. Среди инфицированных значатся прапорщик 1994-го года рождения, полковник и мичман Северного флота. Оба военнослужащих госпитализированы. Полковник проходит лечение в больнице в Коммунарке. Уточняется, что с заболевшими контактировали по меньшей мере 60 военнослужащих. Еще 130 человек сталкивались с другими вирусоносителями.Все они изолированы. К настоящему моменту, у всех, находящихся Следы инфекции в их организме не обнаружены.