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У граждан Китая выявлен коронавирус после возвращения из России

Москва, 14.04.2020

После возвращения из России у 79 граждан Китая выявлена коронавирусная инфекция, передает «Интерфакс», ссылаясь на провинциальный Комитет здравоохранения.

Новые заболевания выявлены в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией за прошедшие сутки. Уточняется, что все заболевшие прибыли из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля. Далее они приехали в город Хэйлунцзян на автомашинах через пропускные пункты. Таким образом в данной китайской провинции зафиксировано 326 ввозных случаев коронавируса. В общей сложности в Китае 13 апреля выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом, 86 - у людей, прибывших из-за рубежа. За истекшие сутки в Китае не было летальных исходов от коронавируса.

Напомним, первая вспышка нового вируса была зафиксирована в китайском мегаполисе Ухань в конце декабря 2019 года, о чем правительство КНР сообщило в ВОЗ. Организация признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба, 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. В общей сложности в стране заболело 82 249 человек, безвозвратные потери составили 3 341 человек. В конце марта Китай объявил об остановке эпидемии в стране, заявив, что новых случаев коронавируса не фиксируется. Все инфицированные прибыли в последнее время из-за рубежа, в общей сложности количество ввозных случаев составляет 1 464.

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