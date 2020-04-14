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В Москве аннулируют миллион цифровых пропусков

Москва, 14.04.2020

Как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу, за сутки жители Москвы оформили 3,2 млн цифровых пропусков, однако, по результатам первичных проверок около 900 тыс. из них аннулируют из-за недостоверных данных.

«В столице за сутки оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на автомобиле или общественном транспорте. По результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков», - рассказал глава департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко. Чиновник добавил, что в пропусках, которые будут аннулированы, указаны недостоверные данные паспортов или ИНН.

Лысенко попросил жителей Москвы не оформлять документы «на всякий случай» или «просто так», для галочки. Он также напомнил, что по рекомендации врачей в настоящее время лучше соблюдать режим самоизоляции. Но при этом пропуска выдаются сразу после заявления, в дальнейшем проверка будет произведена в отношении всех выданных документов. Информация об аннуляции пропуска будет получена заявителем по всем каналам связи - телефон, электронная почта.

С 15 апреля в столице РФ введен пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска, говорится в сообщении мэрии. Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина.

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