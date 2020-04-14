В России предлагают ввести карточки на продукты питания

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров обратились к Кабмину РФ с призывом разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи – ввести продовольственные карточки для малообеспеченных россиян.

Предлагается давать карточки тем, кто потерял доходы из-за карантинных мер. По их мнению такая программа позволит сохранить доступность для населения «социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса», передаёт агентство «Интерфакс».

Отмечается, что такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам резко сократились, но также увеличит платежеспособный спрос на продукцию отечественных предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции.

Кроме того, предлагается обеспечить закрытые столовые и рестораны государственными и муниципальными заказами на организацию дотирования бесплатного питания горячей пищей. для нуждающихся.

Известно, что это обращение подписали глава Союза потребителей России, председатель совета директоров Союза участников потребительского рынка, член экспертного совета при правительстве Пётр Щелищ, гендиректор «Союзмолоко» Артём Белов, глава Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, председатель комиссии по применению кодекса добросовестных практик, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов и другие.

За последние сутки в 51 регионе России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 2 774 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 21 102 пациентов с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 489 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+460 случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+121). Далее следуют Республика Коми (+97) и Нижегородская область (+68).

За истекшие сутки от COVID-19 скончались 22 человека, из них 12 – в Москве. Общее число жертв коронавируса в России достигло 170 человек, 95 – в Москве. Также за истекшие сутки выписаны 224 пациента, 179 – в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек, 1016 – в Москве.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в столице начнут действовать цифровые пропуска, которые можно оформить сейчас. В правительстве Москвы просят жителей города для оформления пропуска пользоваться формой nedoma.mos.ru.