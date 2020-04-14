В России резко вырастут цены на связь

Как следует из опроса операторов информационно-аналитического агентства TelecomDaily, в России ожидается резкий скачок цен на связь и интернет. По заявлению 84% операторских компаний они намерены поднять стоимость на свои услуги на 10-15%. Уточняется, что агентство опросило 114 представителей рынка широкополосного доступа в интернет из 15 регионов.

«84% опрошенных не сомневаются, что в текущем году тарифы на услуги связи вырастут», - передает результаты исследования RNS. Согласно данным, полученным в предыдущем опросе, поднять цену планировал 81% компаний.

22% компаний, принявших участие в опросе, заявили о готовности понять стоимость на 10%. Большинство опрошенных, более 38%, рассчитывают на рост стоимости тарифов в пределах 10 - 15%. 24% респондентов уверены, что цены на услуги связи придется поднимать более чем на 20%. Годом ранее роста цен на связь ожидали 52% компаний, которые приняли участие в опросе. Более, чем на 10% роста цен ожидали только 29% операторов.

В качестве основной причины повышения цен операторы называют ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Из-за карантина резко упали доходы граждан, а также снизился курс рубля. Около 76% опрошенных компаний усмотрели в «резком ухудшении общей ситуации в экономике и падении платежеспособного спроса» угрозу для бизнеса.