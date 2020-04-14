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Врач объяснила, как определить наступления пика заболеваемости коронавирусом в России

Москва, 14.04.2020

Галина Кожевникова – заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН – рассказала, как можно будет определить, что в России наступил пик заболеваемости COVID-19. По её мнению, для этого надо внимательно в ежедневном режиме анализировать данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. При этом врач пояснила, что на пике несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев выявления заболевших, передаёт РБК.

«Допустим вчера у нас условно было 185 случаев, а завтра - 180 и послезавтра снова 180 — в прогностическом плане это хороший момент», — сказала Кожевникова.

Также она объяснила, что при такой динамике примерно через 4-5 дней можно будет говорить о возможном выходе на плато заболеваемости, когда количество новых случаев заражения не превышает число заболевших в предыдущий день. После нескольких дней плато, по её словам, начнётся плавное снижение числа заболевших.

Статистика по коронавирусу на 14 апреля в России и Москве

За последние сутки в 51 регионе России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 2 774 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 21 102 пациентов с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 489 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+460 случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+121). Далее следуют Республика Коми (+97) и Нижегородская область (+68).

За истекшие сутки от COVID-19 скончались 22 человека, из них 12 – в Москве. Общее число жертв коронавируса в России достигло 170 человек, 95 – в Москве. Также за истекшие сутки выписаны 224 пациента, 179 – в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек, 1016 – в Москве.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в столице начнут действовать цифровые пропуска, которые можно оформить сейчас. В правительстве Москвы просят жителей города для оформления пропуска пользоваться формой nedoma.mos.ru.

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