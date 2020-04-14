В России за сутки выявлено 2 774 заболевших коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 2 774 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В общей сложности на сегодня в стране зафиксировано 21,1 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. Также за истекшие сутки выписаны 224 пациента, таким образом, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек.

Первое место по количеству зараженных продолжает удерживать Москва, в городе зафиксировано 13 002 тыс. заболевших, за последние сутки – 1489 новых случаев. Большой прирост наблюдается в Московской области - 460 новых случаев, в общей сложности 2 315 в московской области зафиксировано 1 489 случаев. В Санкт-Петербурге 799 больных коронавирусной инфекцией (+121), в Республике Коми - 305 заболевших (+97).

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. С 15 апреля в столице РФ введен пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска, говорится в сообщении мэрии. Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина.