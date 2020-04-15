Европейские сельхозпроизводители внезапно столкнулись с новой проблемой: каждый год весной и летом для работы на полях, виноградниках, в теплицах в страны более обеспеченные приезжали гастарбайтеры из менее благополучных государств блока. Однако коронавирус закрыл границы. И аграрии столкнулись с дефицитом рабочей силы.

Как сообщает Financial Times, ситуация уже близка к критической: урожай гниет на грядках, а потребители скоро могут впервые за долгие годы не увидеть на полках магазинов привычных овощей и фруктов.

Цифры впечатляют: во Франции не хватает около 200 тысяч рабочих. И это только на период до конца мая. В Испании – от 70 до 80 тысяч человек. В ближайшие два месяца Италии нужно около 250 тысяч сезонных рабочих. В Великобританию обычно приезжают от 70 до 80 тысяч человек за сезон, а в Германию –– 300 тысяч.

«В развитых странах, которые полагаются на труд иммигрантов, в случае, если кризис продлится два месяца, последствия будут очень серьезными», – заявил FT заместитель директора отдела торговли и рынков Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Надвигающаяся проблема побудила правительства действовать. Так Германия на прошлой неделе отменила принятое ранее решение запретить въезд в страну сезонным рабочим-мигрантам.

Другие страны пытаются отправить на поля Родины местных жителей. Различные схемы осуществляются в Германии, Франции, Испании и Великобритании. Так Испания объявила, что местные жители до конца июня смогут получать пособие по безработице, но при этом работать на сельхозпроизводстве. Франция пошла на аналогичные меры, предложив людям, потерявшим работу, трудиться в аграрном секторе, получая при этом пособие. Как отметил министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом, главная задача – не допустить разрушения цепи поставок продовольствия.

Но мало позвать местное население на поля, предложив им дополнительные льготы. На самом деле процесс гораздо сложнее. Так заслуженный профессор политики в Университете Уорика Вин Грант напомнил, что в прошлом Великобритания уже делала попытки привлечь к сельхозработам местное население. Однако все они оказались неудачными. «Это очень тяжелая работа и не очень хорошо оплачиваемая. Кроме того, она требует определенных навыков», - поясняет ученый.

Китай через это прошел

Китай уже прошел через эти проблемы в разгар вспышки коронавируса. В начале февраля South China Morning Post сообщила о том, что сельхозпроизводители Поднебесной остались без уже привычных внутренних трудовых мигрантов. Для работы на полях и в теплицах фермеры предпочитали привлекать гастарбайтеров из малообеспеченных районов. А когда Ухань и другие города закрыли на карантин, уехавшие на каникулы в честь Лунного нового года работники оказались отрезанными от мест работы. Местные же идти на соседние фермы не хотели. Или, по крайней мере, требовали повышения оплаты труда, что не многие производители в условиях кризиса могли себе позволить. Да, заработки в деревнях в Китае примерно на 40% ниже доходов в городе, но и это для фермеров были немалые деньги. Тем более, что параллельно с нехваткой рабочих рук они столкнулись еще и с невозможностью доставить свою продукцию потребителям.

Жесткий карантин нарушил цепочки поставок: по данным консалтинговой компании BRIC Agri-Info Group, с начала карантина по всему материковому Китаю более 3 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, в основном скоропортящихся овощей, осталось непроданным из-за сбоев с доставкой.

Проблемы начались и у птицеводов: из-за невозможности сбыта производители продолжали передерживать птицу, предназначенную к убою. По данным властей провинции Аньхой, одного из пяти лидеров китайского птицеводства, только за первые 2 недели эпидемии потери составили около 900 млн юаней.

И если с логистикой удалось разобраться достаточно быстро – вмешалось правительство, – то вопрос с нехваткой рабочих удалось решить только после снятия карантина. При этом Пекин, прекрасно понимая, что под ударом оказываются и без того беднейшие слои населения, распорядился, чтобы руководство провинций ускорило подготовку к весеннему сезону и гарантировало бесперебойную поставку сельхозматериалов.

Русский подход

В России все далеко не так критично, считает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Если говорить о логистике, то в нашей стране нет таких жестких ограничений, как в Китае, так что никаких проблем с доставкой продуктов от производителей потребителям не будет.

Что же касается трудовых мигрантов, то в стратегических отраслях – животноводстве, растениеводстве, их труд не настолько широко распространен, отмечает эксперт. Крупным компаниям гораздо выгоднее и надежнее нанимать местное население. Да, платить приходится больше, но рисков гораздо меньше. Тем более, что на многих позициях требуются определенные навыки, опыт. Особенно, при работе на сложном оборудовании, комбайнах. Есть еще один момент: производство все больше автоматизируется. Так что, если мигранты и привлекаются, то только в качестве самой низкоквалифицированной рабочей силы и в весьма ограниченном количестве. И нынешние ограничения не оставят отечественные предприятия в запустении.

Однако сказать, что российские аграрии вообще не прибегают к услугам трудовых мигрантов, конечно, нельзя, отмечает Илья Березнюк, указывая, в частности, на такие отрасли, как овощеводство. По его словам, у ряда производителей еще в начале марта начались сложности.

Это подтверждает и исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. По его словам, с кадровым голодом столкнулся, в частности, Союз производителей ягод. «Им требуется до 20 рабочих на 1 га площади для сбора урожая, такой объем рабочих рук нельзя заменить местными работниками», – поясняет эксперт.

Кроме того, в южных регионах страны уже сейчас, в середине апреля начинается сбор урожая. И без привлечения мигрантов собрать удастся лишь 10-20%. Остальное может сгнить на полях.

«С проблемой недостатка рабочих рук также столкнулись производители овощей, фруктов и грибов, где в общем количестве работников до 70% - это иностранцы. Если сейчас не решить указанную проблему, если до июня не будут сняты ограничения на перемещения лиц из других стран, это приведет к тому, что в лучшем случае будет собрана только половина урожая различных культур – начиная от ягод и грибов, заканчивая картофелем, капустой и другими овощами, а также фруктами», – резюмировал Гелемурзин.

Но все-таки грибы-ягоды, выращиваемые в промышленных масштабах – не стратегические продукты. Что же касается основных позиций – проблем с ними не возникнет, и с полок они не исчезнут. Не стоит опасаться и за плохой урожай из-за весьма необычной по погоде зимы.

«Вопросы возникают по отдельным регионам, даже районам», – отмечает Илья Березнюк, – «Однако пока нет оснований ожидать, что в России будут проблемы с урожаем: судя по последним данным, состояние озимых в стране хорошее. С посевной тоже все нормально: были сложности с перемещением сельхозтехники, но все достаточно оперативно решилось».

«Сейчас прогнозируется ровная весна и лето, без сильных температурных рекордов. Так что надежды на хороший урожай остаются», – добавляет Дмитрий Гелемурзин.

Беспокойство вызывает другой момент: по словам Ильи Березнюка, негативное влияние оказывает не столько ситуация с коронавирусом, сколько снижение рубля по отношению к основным валютам. В том же птицеводстве порядка 30% расходов приходится на закупку импортных кормов, витаминов, другой продукции. И они, естественно, подорожали. Кроме того, предприятия тех же китайских поставщиков надолго останавливались. Так что возникли перебои с поставками.

При этом российские производители не могут компенсировать растущие издержки за счет покупателей, снова повышая цены. В условиях падения доходов (наблюдающегося и еще большего потенциального) так можно и доли рынка лишиться. Понятно, что у крупных предприятий есть резервы, и они в более устойчивом положении. Но примерно к июню, проблемы в отрасли станут более очевидными.